EDF : tous les voyants au vert au premier semestre, avant une forte baisse de la rentabilité attendue au second semestre

EDF joue les prolongations. Après un redressement spectaculaire en 2023, l'électricien poursuit avec les bons résultats au premier semestre 2024. Il publie, ce vendredi 26 juillet, un bénéfice en nette hausse (+21%) à 7 milliards d'euros, en raison notamment d'une très bonne performance de ses différents actifs de production : nucléaire, hydraulique ainsi que le solaire et l'éolien. Néanmoins, l'électricien anticipe d'ores et déjà un net repli de sa rentabilité au second semestre de l'année en raison de la chute des prix de gros sur les marchés. « La baisse des prix de marché se traduira par un recul significatif de l'EBITDA au 2ème semestre 2024 par rapport à celui de 2023 », précise l'entreprise dans un communiqué.

Des hauts niveaux de production

Dans le détail, au cours des six premiers mois de l'année, la production nucléaire s'est élevée à 177,4 térawattheures (TWh), en hausse de 19,4 TWh par rapport au premier semestre 2023, encore marqué par un important problème de corrosion et des mouvements sociaux. Pour l'ensemble de l'année 2024, EDF table désormais sur le haut de la fourchette d'estimation de production comprise entre 315 et 345 TWh. Côté hydraulique, la production a dépassé la barre des 30 TWh, en hausse de près de 10 TWh. Les voyants sont aussi dans le vert du côté des énergies renouvelables, avec une hausse de la production éolienne et solaire de plus de 13% à 15,5 TWh.

« Le premier semestre 2024 est marqué par des résultats opérationnels et financiers en progression. Ils témoignent des efforts menés par l'ensemble des équipes d'EDF pour retrouver de hauts niveaux de production », a commenté Luc Rémont, le PDG de l'entreprise dans un communiqué.

Le design des réacteurs EPR 2 validé

Concernant les réacteurs de type EPR 2, l'électricien précise que le projet a passé une nouvelle étape. « La maturité du design a été validée », indique-t-il dans le communiqué. « Le groupe de revue indépendant chargé de superviser les travaux du programme EPR2 a remis son rapport au PDG d'EDF, Luc Rémont, et a validé la maturité du design des réacteurs », précise Contexte ce matin.

En revanche, EDF patine du côté des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR en anglais). En effet, il a récemment annoncé faire évoluer son projet Nuward pour se tourner vers des technologies entièrement éprouvées. Enfin, le groupe 100% détenu par l'Etat, indique que la divergence, c'est-à-dire l'initiation de la réaction nucléaire, est imminente pour l'EPR de Flamanville, qui entrera en service avec douze années de retard.