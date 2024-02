Electricité : quatre fournisseurs s’allient pour des offres « plus vertes » et relancent le débat sur l'origine de l'énergie

Certains fournisseurs d'énergie sont-ils plus vertueux que d'autres ? Alors que le nombre d'offres d'électricité « 100% verte et locale » a explosé ces dernières années, difficile pour le consommateur d'y voir clair au-delà des slogans. Et pour cause, la plupart de ces entreprises ne génèrent pas elles-mêmes le courant qu'elles commercialisent. Or, le système certifiant que l'électricité qu'elles achètent pour un client est bien renouvelable, appelé « garantie d'origine », suscite de vives critiques.



Résultat : selon nos informations, quatre fournisseurs d'énergie, Ilek, Enercoop, Octopus Energy et Volterres ont créé la semaine dernière un collectif, afin de promouvoir des offres plus « propres » que celles reposant uniquement sur ce mécanisme. Le but : « faire entendre qu'on peut distribuer de l'électricité avec un niveau d'exigence élevé », - sous-entendu, meilleur que les autres -, explique-t-on chez l'un d'entre eux.

« Nous avons réalisé que nous étions souvent, tous les quatre, alignés dans nos prises de position pour défendre la production d'énergies renouvelables françaises, en achetant à la fois l'électricité et les garanties d'origine auprès de producteurs verts et locaux », fait valoir Alexis Bouanani, directeur de Volterres.

Mettre en cohérence la production et l'achat de certificats d'origine

L'objectif sera notamment de faire « exister » le label « VertVolt » de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), destiné à aider les consommateurs à choisir de l'électricité « verte » (sic). Celui-ci repose sur la notion d' « achat conjoint » : en plus d'acquérir une garantie d'origine sur un marché virtuel, c'est-à-dire un document électronique servant à prouver qu'une quantité donnée d'énergie renouvelable a bien été produite (valant, par exemple, 5 euros le mégawattheure), le fournisseur paie directement auprès du producteur français le volume d'énergie associé à cette garantie d'origine, en plus de celle-ci (à 80 euros le mégawattheure, par exemple). Ce qui permet d'aboutir à une offre de « fourniture verte premium », se targue-t-on chez Enercoop, fondé entre autres par Greenpeace, la Nef et le réseau Biocoop.

« L'idée est ainsi de ''coller'' ce certificat de traçabilité au parc qui l'a émis plutôt que de se limiter à une transaction financière, même si on ne peut pas identifier physiquement la provenance des électrons », explique l'un des membres du collectif. « Ce label a été mis à mal par certains acteurs qui souhaitent pousser les garanties d'origine uniquement, sans achat conjoint », regrette-t-on chez Ilek.

Et pour cause, aujourd'hui, le système autorise les opérateurs à se procurer séparément les garanties d'origine mises aux enchères et l'électricité, ce qui « s'apparente à du greenwashing » selon le site de comparaison des offres Selectra. Concrètement, pour bénéficier de meilleurs tarifs, les fournisseurs peuvent acheter l'énergie sur les marchés de gros, essentiellement composés d'électricité nucléaire en France et fossile en Europe, et se procurer ensuite autant de garanties d'origine que la quantité consommée par leurs clients afin de « verdir » leurs offres, explique le courtier.

Or, l'Islande, par exemple, émet ces fameuses garanties d'origine alors même que ce pays n'a aucune interconnexion avec le réseau de transport d'électricité français. De manière générale d'ailleurs, la plupart de ces documents électroniques s'avèrent moins coûteux s'ils sont associés à une production d'énergie renouvelable hors de France, alors même que ce courant ne transite pas vers l'Hexagone. Une « aberration », estime l'un des fournisseurs du collectif.

« Argument marketing »

Mais ce modèle d'achat conjoint est, lui aussi, loin de faire l'unanimité. « L'achat direct au producteur, c'est une fable », fait valoir Julien Tchernia, PDG d'ekWateur. « Même si j'achète l'électricité issue d'un barrage ou d'un parc solaire ou éolien, je devrai de toute façon en acheter ou en revendre sur les marchés pour équilibrer production et consommation. Puis compenser avec les garanties d'origine, comme le permet la loi », justifie-t-il.

« C'est un argument marketing. En quoi ce système contribue-t-il davantage à la transition énergétique ? Même ses partisans ne parviennent pas à justifier son intérêt » renchérit Ivan Debay, président de l'association de promotion de l'électricité « verte » Qui est vert.

Interrogés, les membres du collectif affirment néanmoins que celui-ci permet de « sortir d'une logique de simple trading sur le marché » et de favoriser une production française plutôt qu'étrangère. « Si l'idée était de promouvoir le localisme, il suffirait d'exclure toutes les garanties d'origines qui ne sont pas françaises », rétorque Ivan Debay, qui déplore une vision « par principe anti-système ». D'autant que tous les membres du collectif s'approvisionnent en parallèle auprès d'EDF via le système de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), qui leur permet d'acquérir de l'électricité atomique à prix cassé auprès de l'opérateur historique.

L'intermittence non prise en compte

Autre critique : pour être tamponné « engagé » par l'Ademe, le fournisseur peut acheter l'énergie renouvelable en question auprès d'un parc subventionné par les pouvoirs publics. Or, dans ce cas de figure, les revenus du producteur ne dépendent pas du marché de gros de l'électricité, et les garanties d'origine appartiennent à l'Etat. Si bien que le consommateur final ayant souscrit une offre d'achat conjoint avec ces parcs ne participe en rien à les financer. « Si cela génère la construction d'infrastructures renouvelables hors subvention, là on peut dire qu'il s'est fait grâce aux clients », souligne un professionnel de l'électricité ayant requis l'anonymat.

Enfin, selon certains fournisseurs interrogés par La Tribune, ce système alternatif ne répond pas au « problème principal » des garanties d'origine : la non-prise en compte de l'intermittence des renouvelables, c'est-à-dire la variabilité de leur production en fonction des conditions météorologiques. En effet, en France, celles-ci se calculent sur le mois, alors que la contribution de l'énergie solaire, par exemple, fluctue énormément au cours de la journée - et ne coïncide très souvent pas avec les pics de consommation du matin et du soir.