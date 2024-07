Energie solaire : comment le nantais Beem compte rester dans la course

La France compte 500.000 installations solaires. C’est cinq fois plus comparé à 2021. C’est dire le potentiel pour la filière. Si les perspectives s’annoncent plus qu'intéressantes pour Beem, un fabricant nantais, l’arrivée du RN au pouvoir pourrait mettre un coup de frein à ses ambitions, et plus largement à la filière. Explications.