Occidental Petroleum rachète son concurrent CrownRock, et devient le troisième pétrolier à se renforcer dans le bassin permien

La concentration dans le secteur pétrolier américain continue. La compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum a annoncé prévoir de racheter son concurrent CrownRock pour quelque 12 milliards de dollars d'ici le premier trimestre 2024, apprend-on dans un communiqué publié ce lundi. L'entreprise qui est un des plus grands producteurs de pétrole au pays de l'Oncle Sam, avec d'importantes activités pétrochimiques et de production électrique, explique notamment qu'elle financera cette acquisition avec une dette de neuf milliards de dollars.

Cette opération va permettre au mastodonte américain d'étendre sa position dans le bassin permien, dans le sud des Etats-Unis, en ajoutant à sa propre production environ 170.000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2024.

« Nous pensons que l'acquisition des actifs de CrownRock s'ajoute au portefeuille le plus solide et le plus différencié qu'Occidental ait jamais eu », a fait valoir la directrice générale de la compagnie, Vicki Hollub, citée dans le communiqué.