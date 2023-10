Prix de l'énergie en hausse : 8 ménages sur 10 ont baissé le chauffage l'hiver dernier

La tendance se dessinait, elle est confirmée dans les faits. En France, huit foyers français sur 10 (79%) ont restreint leur chauffage l'hiver dernier pour faire baisser la facture d'énergie, d'après le baromètre annuel du Médiateur de l'énergie, publié mercredi, qui révèle un effort inédit jusqu'ici. En effet, ce taux, qui était de 69% en septembre 2022 et 53% en 2020, n'a jamais été aussi haut.

Pour neuf consommateurs sur dix, la consommation d'énergie reste une préoccupation. 31% disent avoir eu des difficultés à payer leurs factures d'énergie, 55% parmi les moins de 35 ans et 46% parmi les artisans et commerçants. Pour une majorité, la sobriété énergétique reste donc motivée par des considérations économiques, plus que par des enjeux écologiques, pour 83% des ménages.

Les plus jeunes davantage préoccupés par l'écologie

Les moins de 35 ans sont toutefois plus mobilisés sur les questions écologiques : 49% disent vouloir participer aux efforts de sobriété énergétique pour des raisons environnementales, contre 42% dans l'ensemble. « Probable conséquence de l'augmentation des prix de l'énergie », le taux de litiges avec les fournisseurs est légèrement monté ces dernières années, constate le Médiateur. 12% des consommateurs déclarent avoir rencontré un litige ou effectué une réclamation en 2023, contre 8% en 2020.

La hausse des prix apparaît comme la conséquence de la flambée des prix de gros de l'électricité, de facto indexés sur le coût de production de la dernière centrale utilisée pour équilibrer l'offre et la demande, le plus souvent une centrale au gaz. Or, les cours du gaz naturel se sont envolés à mesure que la Russie cessait ses livraisons à l'Europe.

Carton rouge à certains fournisseurs

« Les hausses sans précédent des prix de l'énergie ont été souvent répercutées par certains fournisseurs de façon peu transparente, voire incompréhensible ou trompeuse, occasionnant une forte augmentation de ce type de litiges : la part des litiges liés à des changements de prix a doublé par rapport à 2021 », pointait en mai le Médiateur de l'énergie.

Le Médiateur, qui a pour habitude de pointer publiquement les mauvais élèves, avait ainsi dégainé plusieurs « cartons rouges » pour l'occasion à destination d'un certain nombre de fournisseurs : Ohm Energie, Gaz de Bordeaux, Mint Energie, Mega Energie et Wekiwi.

Désormais, le Médiateur national de l'énergie « attend des fournisseurs d'énergie qu'ils livrent à leurs clients des informations transparentes et compréhensibles quand les prix augmentent », a réclamé l'institution mercredi. « La hausse des prix de l'énergie a mis en difficulté des ménages déjà fragiles financièrement. Il est totalement anormal de recevoir au bout de plusieurs mois une facture de régularisation avec des prix qui peuvent avoir été multipliés par 2, 3, 4 ou 5, voire plus, sans avoir été alerté en temps utile », a souligné le médiateur, Olivier Challan Belval, devant les résultats de cette enquête réalisée du 4 au 18 septembre sur près de 2.000 personnes.