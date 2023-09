Gaz naturel liquéfié : le pétrolier Aramco annonce un premier investissement

C'est une modeste incursion dans le gaz naturel liquéfié mais c'est une première. Fleuron de l'économie saoudienne, Aramco va acquérir une participation minoritaire à hauteur de 500 millions de dollars (473 millions d'euros) dans MidOcean Energy, gérée par la société d'investissement américaine EIG, a indiqué la compagnie pétrolière jeudi dans un communiqué.

MidOcean Energy « est en train d'acquérir des participations dans quatre projets de GNL australiens, avec une stratégie de croissance visant à créer une entreprise mondiale diversifiée de GNL », selon le communiqué d'Aramco.

Un géant qui se diversifie

Aramco a enregistré des bénéfices records de 161,1 milliards de dollars l'année dernière, permettant au royaume d'enregistrer son premier excédent budgétaire annuel depuis près d'une décennie, même si les performances ont chuté au cours des deux premiers trimestres de 2023 par rapport à la même période en 2022.

« Nous prévoyons une forte croissance de la demande de GNL à mesure que le monde poursuit sa transition énergétique, le gaz étant un combustible et une matière première essentiels dans diverses industries », a déclaré le PDG d'Aramco, Amin Nasser, cité dans le communiqué. « Le gaz jouera un rôle important pour répondre aux besoins croissants du monde en matière d'énergie sûre, accessible et plus durable », a-t-il estimé, se félicitant de ce « premier investissement international d'Aramco dans le GNL ».

Premier exportateur mondial de pétrole brut, l'Etat saoudien détient 90% des actions d'Aramco et dépend largement de ses revenus pour financer Vision 2030, le vaste programme de réformes économiques mené par le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS).

Réduire la dépendance du royaume au pétrole

Le but du dirigeant de facto de la première économie arabe est de diversifier les investissements pour réduire la dépendance du royaume au pétrole et aux combustibles fossiles. Football et tourisme font aussi partie intégrante de l'Arabie Saoudite. Neymar, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et d'autres superstars du football ont ainsi le championnat saoudien, la Saudi Pro League. L'Arabie saoudite de MBS, surnom du prince héritier, investit des centaines de milliards dans tous les domaines : une nouvelle ville futuriste au bord de la mer Rouge, grands événements sportifs et culturels, divers projets pour un tourisme de luxe naissant.

Pour ce pays de 32 millions d'habitants, où les deux tiers des Saoudiens ont moins de 30 ans, le temps presse. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont Ryad est un membre important, prévoit que la consommation mondiale atteindrait son maximum vers 2040, ce qui implique que les revenus stagneront et diminueront.

(Avec AFP)