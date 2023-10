Guerre entre Israël et le Hamas, fuite sur un gazoduc finlandais : les prix du gaz sont au plus haut depuis six mois

[Article publié le jeudi 12 octobre à 09H05 et mis à jour à 10H29] Conséquence du conflit entre le Hamas et Israël qui dure depuis cinq jour et alors qu'une offensive terrestre n'est désormais plus à exclure, le cours du gaz européens s'envolent. Il a ainsi atteint, mercredi 11 octobre, son plus haut niveau en plus de six mois.

Après avoir touché 50 euros le mégawattheure (MWh), son plus haut prix depuis début avril, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a conclu en baisse de 5,87% à 46,50 euros le MWh.

Il est ainsi poussé à la hausse, d'une part, par des perturbations de l'offre en Israël. Les prix du gaz européen ont rapidement augmenté depuis la clôture de vendredi dernier, « en raison des menaces sur l'approvisionnement, de l'augmentation du risque géopolitique et d'un temps plus froid », expliquent les analystes de DNB. Au large des côtes israéliennes, le groupe Chevron a suspendu les activités de sa plateforme Tamar, sur instructions des autorités. « L'Egypte signale que les importations de gaz israélien ont diminué d'environ 20% », soulignent les analystes de DNB.

Lire aussiGaz naturel liquéfié (GNL) : pourquoi les prix chutent, contre toute attente

Fuite sur un gazoduc finlandais

D'autre part, le Finlande a annoncé qu'elle soupçonnait une intervention extérieure comme étant à l'origine d'une fuite sur le gazoduc connecté à l'Estonie. Le 9 octobre dernier, son fonctionnement a, en effet été interrompu en raison d'une fuite, rendant inopérant le dernier gazoduc en service du pays après l'arrêt des importations russes.« Il est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de télécommunications résultent d'une activité extérieure », a estimé le président finlandais, Sauli Niinistö, dans un communiqué. Selon la police finlandaise, c'est, en effet, une « force mécanique » et non une « explosion » qui a causé les dégâts. « Les dommages portés aux infrastructures critiques, causés de façon probablement intentionnelle, sont une question très grave », a relevé Janne Kankanen, le patron de l'agence publique chargée de l'approvisionnement en biens essentiels. Et les travaux de réparation du gazoduc prendront « au moins cinq mois », a évalué le gestionnaire du « Balticconnector ».

Les prix de l'or noir redescendent

De son côté, le pétrole redescendait nettement mercredi après avoir grimpé en début de semaine. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, perdait ainsi 2,08% à 85,82 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, a, lui, chuté de 2,77% à 83,49 dollars. Pour rappel, lundi 9 octobre, les deux références mondiales de l'or noir avaient brièvement grimpé de plus de 5%, le Brent atteignant 89,00 dollars le baril.

« Les prix du brut sont en baisse après qu'une montagne de risques géopolitiques au début de la semaine n'a finalement entraîné aucun changement réel dans la production et le transit de brut », a noté Edward Moya, analyste pour Oanda.

La hausse des prix de l'or noir du début de semaine s'expliquait, en effet, « par les investisseurs qui ont ajouté une prime de risque géopolitique dans le prix et une nouvelle demande après la forte correction de la semaine dernière », expliquait Ole Hansen, analyste chez Saxobank. « Ce qui est déterminant pour les marchés est de savoir si le conflit reste contenu ou s'étend à d'autres régions, en particulier à l'Arabie saoudite », développaient, de leur côté, Brian Martin et Daniel Hynes analystes chez ANZ qui ajoutaient : « Dans un premier temps au moins, les marchés semblent penser que la situation restera limitée en termes de portée, de durée et de conséquences sur les prix du pétrole. Mais on peut s'attendre à une plus grande volatilité ».

Lire aussiUne attaque d'Israël contre l'Iran : la crainte d'une nouvelle crise énergétique

Une volatilité élevée attendue

C'est également la conclusion de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui a estimé, ce jeudi, que le conflit n'« a pas eu d'impact direct sur les flux pétroliers » depuis son commencement samedi. De plus, « la perspective » d'un risque sur les flux d'approvisionnement en pétrole reste « actuellement limitée », a-t-elle affirmé.

« Alors qu'il n'y a eu aucun impact direct sur l'offre physique (en pétrole), les marchés resteront sur le qui-vive au fur et à mesure de l'évolution de la crise », a néanmoins prévenu l'agence dans son rapport mensuel, se disant « prête à agir si nécessaire pour garantir que les marchés restent suffisamment approvisionnés ».

« Les craintes d'une perturbation soudaine et inattendue de l'offre » ont été « écartées pour l'instant », a ainsi confirmé Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. Néanmoins, celles d'un ralentissement de l'économie mondiale et donc de la demande d'or noir reprennent le dessus, a-t-il précisé.

Et les analystes s'attendent à une volatilité élevée des cours de l'or noir dans les jours à venir à mesure de l'évolution du conflit. « La seule chose qui devient claire pour les négociants en énergie, c'est que le chemin vers la reprise de la croissance mondiale devient de plus en plus semé d'embûches », a ainsi souligné Edward Moya. L'analyste voit le consommateur américain s'affaiblir et l'Allemagne tomber dans une récession plus profonde sans compter le ralentissement chinois. Ainsi, ExxonMobil qui a annoncé racheter le producteur de pétrole et de gaz de schiste Pioneer Natural Ressources pour 60 milliards de dollars, était mal accueilli en Bourse où le titre perdait plus de 4% à Wall Street.

(Avec AFP)