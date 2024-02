Recyclage : plongée dans le premier centre de surtri de France, à Beaune

Depuis le 1er janvier 2023, les Français peuvent trier 98% de leurs emballages dans la poubelle jaune. Cette simplification du geste de tri, c'est 3kg supplémentaires d'emballages triés chaque année par habitant, soit 200.000 tonnes d'emballages triées, collectées et potentiellement recyclées. Ces nouveaux emballages en plastique représentent toutefois un défi industriel pour arriver à trier de manière très précise les matières. « Chaque filière de recyclage possède un cahier des charges avec des exigences de pureté comprises entre 90% et 95% », souligne Geoffroy Secula, dirigeant de Bourgogne Recyclage. Or, les nouveaux plastiques qui se retrouvent dans la poubelle jaune possèdent une grande variété de résines qu'il est nécessaire de séparer les unes des autres.

Les nouveaux emballages plastiques arrivent en balles d'un mètre cube.

La solution : créer les centres intermédiaires de « surtri »

Toutefois, ces nouveaux flux d'emballages collectés ne représentent qu'une petite partie des déchets collectés par les 120 centres de tri en France. « II n'est pas pertinent économiquement d'investir à l'échelle de chacun de ces centres de tri et de les doter tous d'installations technologiques capables d'assurer un tri supplémentaire plus fin que requièrent certains emballages », explique Éric Fromont, directeur tri et flux développement de Citeo. D'où l'idée de regrouper la collecte de certains emballages plastiques sur quelques centres chargés du « surtri ». Le premier d'entre eux a été mis en service en mai 2023 et inauguré à la fin du mois de janvier dernier, à Ruffey-les-Beaune (Côte-d'Or). C'est l'entreprise Bourgogne recyclage qui a remporté l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'éco-organisme Citeo en juillet 2021.

Le centre de surtri est capable de trier 7 plastiques différents

Une opportunité pour la PME Beaunoise

Avant de devenir le premier centre de surtri d'emballages en plastique en France, le site de Bourgogne Recyclage abritait un petit centre de tri des déchets issus de la collecte sélective. Compte tenu de l'extension des consignes de tri, la PME beaunoise n'était pas certaine de maintenir son activité à Ruffey-Les-Beaune. Toutefois, c'est grâce à cette expertise qu'elle a remporté l'appel d'offres. « Nous avions le personnel qualifié, l'expérience d'un centre de tri, et le site propice à ce type d'activité », souligne Geoffroy Secula. Coût total de l'opération : 26 millions d'euros. Citeo a financé le procédé pour 20 millions d'euros et Bourgogne Recyclage, qui exploite le site pour une durée minimum de sept ans, a investi 6 millions pour les installations. D'une surface de plus de 3.000 m2, le centre a une capacité de traitement de 30.000 tonnes d'emballages par an (le plus important en France), soit 10 tonnes par heure. Une trentaine de salariés travaillent désormais sur le site, contre huit sur l'ancien centre de tri. Par ailleurs, non seulement la PME beaunoise (115 millions d'euros de chiffre d'affaires) sort gagnante de la construction de ce nouveau centre de surtri plus performant, moins énergivore et plus ergonomique pour les salariés, mais en plus celle-ci a également remporté le marché pour la construction du centre de tri de déchets à Torcy, en Saône-et-Loire, qui sera alimenté par les communes du sud de la région. Bourgogne Recyclage assurera ainsi la première étape de tri des déchets, y compris celle des plastiques qui seront acheminés ensuite au centre de surtri de Ruffey-les-Beaune. Une quarantaine de salariés y travailleront.

90% des emballages plastiques rigides repartent en filière de recyclage

Le procédé du centre de surtri a été conçu pour qu'aucun emballage - même les plus petits - n'échappe au tri, grâce à 15 machines de tri optique ultra performantes et plusieurs étapes de contrôle. Celles-ci sont capables de trier sept plastiques différents aujourd'hui. Et si besoin, jusqu'à 12 plastiques à l'avenir. « L'innovation ne vient pas des machines en elles-mêmes, puisqu'elles existaient déjà, mais du nombre de machines regroupées sur un même site », précise Eric Fromont. Cet outil industriel est capable de trier en particulier : les bouteilles ou flacon en PET claire (qui seront retransformées en nouvelle bouteille d'eau notamment par Plastipak, une entreprise qui se situe à quelques kilomètres du centre de surtri) ; les bouteilles de lait en PET opaque blanc (qui partiront dans la fabrication de canalisation ou tuyauterie pour le BTP) ; les emballages en polystyrène (PS), comme les pots de yaourt qui ont vocation à partir vers des filières qui fabriquent des pots de fleurs ou des cintres ; les barquettes en PET (viennoiseries, charcuterie, fruits et légumes) seront envoyées dans des filières de recyclage spécialisées dans le retour au contact alimentaire pour refaire de la barquette ou des bouteilles ; les bouteilles en PET coloré, d'eau gazeuse par exemple, pourront être recyclées pour le même usage. « 90% des emballages plastiques rigides qui arrivent sur le centre de surtri repartent en filière de recyclage », explique Geoffroy Secula. « Les 10% restant sont du déchet ultime destiné à être valorisé », poursuit-il. Notamment dans un centre qui permet de fabriquer un combustible solide de récupération, en substitution d'énergie fossile, destiné au secteur du BTP.

La cabine contrôle qualité peut accueillir jusqu'à 14 personnes

Et demain ? Quatre centres de surtri pour traiter 100.000 tonnes d'emballages plastiques

« Notre ambition est que la totalité des tonnes dont nous aurons la responsabilité soit triées sur des sites de cette qualité et de ce niveau de performance », confie Éric Fromont. Citeo avait lancé en juillet 2021 cet appel d'offres qui avait permis de sélectionner trois entreprises, dont Bourgogne Recyclage. Dans quelques mois, un deuxième centre de surtri, basé à Épinal - qui est déjà en service depuis octobre 2023 --, sera officiellement inauguré. Un troisième ouvrira en juin 2024 à Mende avec Environnement Massif Central. Ce qui représente un investissement total de 49 millions d'euros pour Citeo, afin d'atteindre un objectif de 70.000 tonnes d'emballages en plastique sur-triées par an. « On estime que d'ici 2027, le tonnage se stabilisera en termes de flux développement et qu'il sera autour de 100.000 tonnes par an », déclare Éric Fromont. C'est pourquoi, d'ici un mois, Citeo s'apprête à lancer un nouvel appel d'offres pour un quatrième site d'une capacité de traitement de 30.000 tonnes par an, qui devrait couvrir la totalité des besoins du territoire.