TotalEnergies annonce un nouveau projet pétrolier dans les eaux profondes de l'Angola

TotalEnergies poursuit ses investissements dans les énergies fossiles. Le géant de l'énergie a annoncé ce mardi le lancement d'un projet pétrolier situé au large des côtes angolaises en 2028. Dans un communiqué, le géant pétrolier indique que son PDG Patrick Pouyanné a rencontré lundi à Luanda le président de la République d'Angola, João Lourenço, ainsi que les PDG des entreprises partenaires ANPG et Sonango.

TotalEnergies, qui détient 40% des parts dans le projet, et ses partenaires Petronas (40%) et Sonangol (20%), « ont annoncé avoir pris la décision finale d'investissement (FID) du projet Kaminho, un projet destiné à développer les champs de Cameia et Golfinho, situé à 100 km au large des côtes angolaises, par 1.700 m de profondeur d'eau ».

Aucun montant n'est communiqué, mais l'agence Bloomberg évoque un investissement de 6 milliards de dollars.

Le projet Kaminho, qui est « le premier grand développement en eaux profondes dans le bassin de la Kwanza, comprend la conversion d'un tanker de type VLCC (Very Large Crude Carrier) en unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui sera reliée à un système de puits sous-marins », précise le communiqué.

Objectif de 70.000 barils par jour

TotalEnergies affirme que cette unité flottante, « tout électrique », est « conçue de façon à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et éliminer le torchage de routine » et que « le gaz associé sera entièrement réinjecté dans le réservoir ». La production devrait démarrer en 2028, avec un plateau de 70.000 barils de pétrole par jour.

Lire aussiFace au déclin prochain de la demande de pétrole, TotalEnergies bifurque... vers le gaz

« Ce projet sera à la fois notre septième FPSO en Angola et le tout premier développement dans le bassin de la Kwanza », a mis en avant Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

« Les contrats signés incluent des entreprises nationales et contribuent au contenu local : plus de 10 millions d'heures de travail seront ainsi effectuées par des entreprises locales », a de son côté souligné Diamantino de Azevedo, ministre angolais des Ressources Minières, du Pétrole et du Gaz.

60 ONG appellent à ne plus prêter à TotalEnergies

TotalEnergies est régulièrement visé par les associations environnementales pour ses investissements dans les énergies fossiles. En avril, près de 60 ONG ont appelé à couper le financement de TotalEnergies en refusant de lui prêter de l'argent. Elles demandent aux banques et investisseurs de « ne pas participer » à l'apport d'argent frais de l'entreprise qui continue « sa stratégie climaticide ».

Ces organisations viennent principalement de France (les Amis de la Terre, Attac), d'Afrique (Justiça Ambiental du Mozambique, le Cecic en Uganda), mais sont aussi implantées à l'international (Reclaim Finance, Extinction Rebellion).

« En aidant TotalEnergies à lever de l'argent sur le marché obligataire, [banques et fonds d'investissement] lui permettent alors indirectement de financer » ses nouveaux projets pétroliers et gaziers, explique le communiqué commun des ONG.

L'énergéticien est, en effet, très critiqué pour la poursuite de ses investissements dans les énergies fossiles, néfastes pour le climat. En 2023, TotalEnergies a notamment annoncé des projets ou acquisitions en Namibie, au Suriname et au Brésil, et il s'est renforcé aux Etats-Unis dans le gaz liquéfié (GNL), une énergie très convoitée par l'Europe qui cherche à remplacer le gaz russe. « On est quand même durablement lié à l'importation de gaz naturel liquéfié en Europe », affirmait mi-janvier Patrick Pouyanné, le PDG du groupe qui revendique la place de 3e acteur mondial du GNL.

En septembre, le groupe s'était notamment attiré les critiques en annonçant vouloir augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an dans les cinq prochaines années, tandis que plusieurs pétroliers comme Enel, Shell et BP ont annoncé en 2023 une révision en baisse de certains de leurs objectifs de transition énergétique.

TotalEnergies défend sa stratégie

TotalEnergies a néanmoins rappelé ce mardi à l'AFP qu'il avait investi 17 milliards de dollars en 2023 dont 35 % dans les énergies bas carbone, disant vouloir « réussir notre transition et d'accompagner celle de nos clients ».

Parmi ses dépenses d'investissement d'ici 2030, TotalEnergies prévoit « un tiers dans les énergies bas carbone, environ 30% dédiés au développement de nouveaux projets pétrole et gaz, le reste étant consacré à la maintenance du portefeuille hydrocarbures », avait indiqué l'entreprise par le passé.

Lire aussiClimat : la COP28 conforte la stratégie des groupes pétrogaziers

Fin avril, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a défendu sa vision du futur énergétique, reposant sur les hydrocarbures et les énergies renouvelables, lors d'une audition très attendue devant la commission sénatoriale qui s'interroge sur la cohérence des activités du groupe avec les engagements climatiques de la France.

Les hydrocarbures, « fondamentalement, c'est ça qui nous rapporte aujourd'hui des profits (...) et si je veux investir dans le système B (les énergies décarbonées, NDLR), il faut que je tire l'argent de quelque part (...) et donc nous continuons à investir dans le système A », a exposé le dirigeant.

« Si nous n'investissons pas dans le système pétrolier et c'est la même chose pour le gaz, on aura un déclin de l'offre et à ce moment-là, les prix montent au ciel », a aussi justifié le patron du groupe, longuement interrogé sur le gaz, une priorité du groupe.

TotalEnergies a encouragé vendredi dernier ses actionnaires à voter lors de son assemblée générale, organisée cette semaine, « afin de soutenir » la stratégie du groupe « face à une campagne » de « certains activistes » opposés au renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné.

(Avec AFP)