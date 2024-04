TotalEnergies : des actionnaires réclament la fin du cumul des fonctions de président et directeur général de Patrick Pouyanné

Patrick Pouyanné pourra-t-il encore occuper les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration ? Des actionnaires de TotalEnergies ont annoncé jeudi avoir déposé une résolution pour l'assemblée générale du 24 mai afin de séparer les deux fonctions que cumule le PDG de la compagnie pétrolière française. Les membres de cette coalition d'actionnaires espèrent ainsi une meilleure gouvernance et des engagements plus ambitieux sur le climat, expliquent-ils.

Cette résolution a été déposée par la fondation Ethos, qui représente des caisses de retraites en Suisse et une coalition de 19 investisseurs internationaux, coordonnés par l'organisation française Forum pour l'investissement responsable (FIR), parmi lesquels Achmea Investment management (Pays-Bas, 218 milliards d'euros d'actifs sous gestion), Candriam (Belgique, 144 milliards) ou AP7 (Suède, 102,4 milliards).

Tous ensemble, ils représentent plus d'un milliard d'euros d'actions, soit 0,62% de la capitalisation boursière totale de TotalEnergies de 162 milliards. Leur résolution « invite le conseil d'administration de TotalEnergies à mettre fin au cumul des fonctions de président et directeur général » de Patrick Pouyanné, le président directeur général du groupe français, qui devrait être reconduit pour un quatrième mandat lors de cette assemblée générale (AG).

Une « stratégie climatique insuffisante »

Les actionnaires assurent que leur résolution « ne vise pas à remettre en question le rôle de M. Pouyanné en tant que directeur général mais à introduire une meilleure gouvernance ». Selon eux, « la concentration des pouvoirs aux mains d'une seule et même personne représente en effet un risque intrinsèque de conflits d'intérêts, dans la mesure où le rôle du conseil d'administration est de s'assurer que la direction générale de l'entreprise est exercée dans l'intérêt des actionnaires et de toutes les parties prenantes ».

Les signataires, inquiets de la « stratégie climatique insuffisante » de TotalEnergies et de leurs « difficultés » à « faire entendre leur voix » à ce sujet, estiment que « la dissociation des rôles pourrait améliorer le dialogue avec le conseil d'administration sur les enjeux climatiques et de transition ».

« En France, le choix de la gouvernance de la Compagnie sur un cumul ou une dissociation des fonctions de président et de directeur général relève légalement de la compétence du conseil d'administration », a rétorqué la direction du groupe dans une réaction à l'AFP. Cette résolution pourrait donc ne pas être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Un conseil d'administration du groupe, prévu fin avril, devrait se prononcer sur cette question, a-t-on indiqué de même source.

Le conseil d'administration de TotalEnergies « a récemment réaffirmé sa position selon laquelle le cumul des fonctions de président et de directeur général est le plus approprié pour faire face aux enjeux et spécificités du secteur énergétique, qui est confronté à des transformations majeures », a ajouté la direction.

Au cours des dernières assemblées générales, plusieurs coalitions d'investisseurs ont déposé des résolutions pour demander à TotalEnergies de prendre des engagements de réduction de ses émissions de CO2 ou de préciser sa politique climatique. Toutes ont été rejetées, et celle déposée en 2022 n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'AG par TotalEnergies - suscitant la polémique -, mais la résolution déposée par l'organisation d'actionnaires activistes Follow This en 2023 avait tout de même recueilli 30,4% des votes.

Patrick Pouyanné vers un quatrième mandat

TotalEnergies avait annoncé dans un communiqué en septembre dernier que le conseil d'administration du groupe allait proposer, lors de sa prochaine assemblée générale en mai 2024, le renouvellement du mandat du PDG Patrick Pouyanné, à la tête de l'entreprise depuis près de dix ans.

Évoquant « la pertinence de la stratégie multi-énergies équilibrée mise en œuvre par la compagnie au regard de l'évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité », le conseil d'administration a jugé à l'unanimité « hautement souhaitable que Patrick Pouyanné, président-directeur général, poursuive le déploiement de cette stratégie à la tête de l'entreprise », souligne le groupe.

« La compagnie affiche fin 2022 un bilan très solide et est en position à la fois de mettre en œuvre sa stratégie de transition et de garantir une politique attractive de retour à l'actionnaire », justifie encore le groupe. « Depuis dix ans, Patrick a fait un excellent travail pour piloter TotalEnergies dans un environnement complexe, délivrer des résultats financiers extrêmement solides et engager la compagnie dans la transition énergétique plus rapidement et résolument que ses pairs », a expliqué Jacques Aschenbroich, administrateur référent, cité dans le communiqué. « Le Conseil d'administration unanime compte sur son leadership et sa vision stratégique pour poursuivre la transition de TotalEnergies », dit-il encore.

Âgé de 60 ans, Patrick Pouyanné a rejoint Total en janvier 1997 au sein de la division stratégique de l'Exploration-Production, en tant que secrétaire général en Angola. C'est en octobre 2014 qu'il arrive au sommet de l'entreprise, comme directeur général de Total, succédant à Christophe de Margerie décédé dans un accident d'avion. Ce dernier est officiellement nommé PDG le 19 décembre 2015 pour un premier mandat de trois ans. L'assemblée générale des actionnaires prévue en mai 2024 devra ainsi se prononcer sur son quatrième mandat de PDG. Les statuts de l'entreprise prévoient que l'âge limite du directeur général est fixée à 67 ans et celle du président à 70 ans.

