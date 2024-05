Avec « Anora », le Festival de Cannes choisit l'Amérique

Le huitième film de Sean Baker a remporté hier la récompense suprême de la Palme d'Or, en mêlant avec rythme l'oligarchie russe, le milieu de la nuit américain, une bande de bras cassés façon frères Coen et le portrait d'une jeune « escort girl », sorte de « Pretty woman » de notre temps incarné par la formidable Mikey Madison dans ce rôle de cendrillon contrariée). Le réalisateur en a profité pour dédier sa récompense à « toutes les travailleuses du sexe du monde entier ».

Pour son deuxième film, All we imagine as light, l'Indienne Payal Kapadia, 38 ans, a décroché le Grand Prix du Jury pour ce film plein de sororité, qui suit le quotidien de deux femmes essayant de se libérer des carcans sociétaux. Un prix qui couronne le premier film indien à revenir en compétition depuis trente ans. Il avait enflammé la Croisette dès la projection de son incroyable Emilia Pérez : Jacques Audiard a reçu le Prix du jury pour cette comédie audacieuse sur le changement de sexe d'un dangereux baron de la drogue mexicain. À 72 ans, le réalisateur a fendu l'armure, révélant au passage l'époustouflante actrice espagnole transsexuelle, Karka Sofia Gascon, qui a reçu, en pleurs, un prix d'interprétation féminine mérité et « collectif », adressé à toutes les comédiennes - Selena Gomez et Zoé Saldana - du film.

Images clandestines

Le Prix Spécial du Jury est venu récompenser le film le plus politique de la sélection officielle. Avec ses Graines du figuier sauvage, Mohammad Rasoulof, qui vient de s'enfuir de son pays, l'Iran, où il risquait la prison, porte un coup décisif au régime des mollahs. En entremêlant les images clandestines des manifestations à l'implosion intime d'une famille bourgeoise perméable à ce contexte, le réalisateur signe un manifeste politique haletant. Applaudi par une salle debout, il a eu une pensée pour « les artistes et journalistes toujours enfermés dans les prisons iraniennes ».

Le prix de la mise en scène est revenu au Portugais Miguel Gomes, qui livre avec Grand Tour un savoureux tableau de la lâcheté masculine, dans un film minimaliste, dans lequel un fonctionnaire colonial britannique fuit sa fiancée à travers toute l'Asie du Sud-Est. Le prix d'interprétation masculine revient, lui, à l'acteur américain Jesse Plemmons pour son rôle multiple dans le très provocateur Kind of Kindness du Grec Yorgos Lanthimos. Avec son portrait gore d'une société américaine esclave de la beauté et de la jeunesse parfaite, la française Coralie Fargeat a, elle, décroché le Prix du Scénario. Elle a convoqué Demi Moore dans ce film de « body horror » poussé à l'extrême, qui aura certainement parlé à la présidente du jury, Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie.

Lors de cette cérémonie à nouveau réussie, c'était au tour de George Lucas, le père de la saga Stars Wars et d'Indiana Jones, de recevoir une Palme d'or d'honneur, longuement ovationnée, des mains de son complice de toujours, Francis Ford Coppola.