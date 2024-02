Douze façons d’éviter les pièges de la Saint-Valentin

Cela vous arrive droit comme une torpille. Vous ne voyez donc toujours rien ? Pourtant, droit devant vous, son aileron trace une écume blanche : dans trois jours, ça va être la fête des messieurs, s'ils n'ont pas prévu un petit quelque chose...

1 - L'oublier. Certes, ces derniers peuvent risquer une parade vieille comme le monde : l'impasse, l'oubli. En ces temps de Saint-Valentin, il y a comme un intérêt à se planquer, ne rien faire, jouer les stoïques et prétexter que c'est, on va dire, Saint-Valentin toute l'année. Petit souci, cet argument, un tantinet spécieux, ne fonctionne pas. Si, ce jour-là, le monsieur joue la statue, le nuageux, ça se paie tôt ou tard. Dans quelques jours, il va morfler grave.

2 - Réserver. En ce dimanche, grosso modo, les meilleures tables ont déjà fait le plein. Même les moins bonnes. Clairement, il y a urgence.

3 - Sécuriser le secteur. Dans ces situations de grandes manœuvres, autant employer le langage technique. Cela veut dire que mercredi prochain 11 275 dames et demoiselles seront assises sur la banquette face à 11 275 bonshommes. Pour éviter d'être coincé entre deux tablées de clones, passer au restaurant en direct et demander la table dans le coin ou, mieux, dans le recoin. Rien de plus contrariant que de murmurer des serments du bout des lèvres avec des voix de fourmi.

4 - À propos de serments. Avant le dîner, il conviendra que ces messieurs fassent le point sur leur vie sentimentale. Qu'ils soient honnêtes et arrêtent de faire les kékés. Après quelques verres de saint-amour, ils sont capables de promettre des vacances à Ibiza, le renouvellement du passe Navigo.

5 - Attention aux menus pièges. Grand classique du genre, avec une clientèle captive aveuglée par l'adhésion sociale. Les restaurateurs devraient s'entraîner pour les Jeux olympiques et doubler les prix avec un menu composé d'amourettes, saint-amour, chocolats en forme de cœur, champagne rosé à 28 euros la coupe, chandelles et autres symboles de la vie à deux.

6 - Éviter le bling. Trop facile. Faites une vraie petite surprise délicieuse. Non point des cotons-tiges roses, mais un point de détail localisé chez l'être aimé qui va le faire fondre de reconnaissance.

7 - À la maison. C'est sans doute le meilleur endroit. Vous jouez à domicile et maîtrisez les mouvements de foule.

8 - Dégager du temps. Certes, on peut prétexter la réunion de 19 heures. Mais là, désolé, vous perdez 15 points. Idem en arrivant stressé, raide comme un cow-boy en plâtre. Non : à 18 heures, vous êtes à la maison, douche, sent-bon et sourire en banane.

9 - Room service. C'est sans doute l'une des dernières voluptés de ce monde. Pas forcément dans un palace, mais dans n'importe quel hôtel plaisant. On peut même apporter une bonne bouteille, d'adorables choses à picorer et oublier le reste de la Terre.

10 - Éviter les remakes. Certes, en des temps antiques, les jeunes gens de bonne famille, enduits de sang de bouc, couraient dans les rues pour fouetter les femmes avec des lanières de peau, histoire de les rendre fécondes. Humm... Disons qu'aujourd'hui il faudrait quelque peu rectifier certains détails.

11 - Se forcer à être à deux. Sans doute l'une des pensées majeures de cette soirée. Ceux qui sont accompagnés songent parfois à être délicieusement seuls. Et les solitaires, le contraire. Ce soir quelques solitaires rayonneront de façon solaire.

12 - Positiver. Même si vous détestez ce genre de rendez-vous commun, n'ayez pas le dédain facile, le sou du pauvre, ne soyez pas le smicard du sentiment, faites mieux, positivez avec un aplomb admirable. Tenter un processus extraordinaire : devenir la personne que l'on aurait toujours dû être.