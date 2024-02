Terre exotique, l’écrin des épices du monde

Difficile de ne pas les remarquer sur les rayons des épiceries fines. La collection de petites boîtes en métal élégamment estampillées Terre exotique attire immanquablement l'œil. Le logo de la marque en forme de goélette ancienne est là pour rappeler que les épices suivent une longue route avant de se retrouver dans nos assiettes. « Nous partons régulièrement visiter nos producteurs en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud afin de vérifier la qualité de la récolte, explique Charles Édouard O'Quin, directeur général et associé de la société. Nous sommes là aussi pour les aider à améliorer les conditions d'hygiène, de séchage et de stockage de leur exploitation, avec l'envoi régulier de jeunes ingénieurs spécialisés. » Et la qualité doit aussi rimer avec origine garantie, développement durable et respect de l'environnement.

C'est en 1998 qu' Erwann de Kerros, jusqu'alors gérant d'une plantation de poivre à Penja, au Cameroun, lance Terre exotique à son retour en France. La société d'importation de poivres et d'épices démarre modestement. Dans le sous-sol de la maison familiale à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, le trentenaire conditionne lui-même les produits, accompagné de moins de cinq employés. Vingt-cinq ans plus tard, avec 700 références, incluant sucres, poudres d'agrumes et huiles, sa gamme est la plus large du marché sur le créneau haut de gamme. Elle se déploie dans quelque 1 800 épiceries fines de France et d'une cinquantaine de pays. Les plus grands chefs de cuisine, d'Anne-Sophie Pic à Thierry Marx en passant par l'atelier Ducasse, raffolent de ses poivres délicats et de ses assemblages savants d'épices. Si le monde des épices a trouvé son écrin en Touraine, la société pense désormais à se diversifier. Terre exotique vient ainsi de racheter le Conservatoire de la confiserie à Amboise, à quelques encablures de son showroom situé à Rochecorbon, au bord de la Loire.