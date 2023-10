Musique : À l'occasion des 30 ans de Taratata, Nagui livre les secrets de l'émission à succès

Paris La Défense Arena, le 5 octobre. Massés dans la plus grande salle d'Europe, 40 000 spectateurs chauffés à blanc font une ola en attendant le début du show. « Est-ce qu'on rend ensemble cette soirée inoubliable ? » scande au micro Nagui, heureux d'annoncer que 1,2 million d'euros seront reversés à la Fondation pour la recherche médicale grâce aux recettes de la billetterie. À 20 h 07, les lumières s'éteignent et un riff de guitare résonne sous la clameur du public, qui reconnaît dès les premiers accords Un autre monde, de Téléphone. Au bout d'un long tunnel enfumé, Jean-Louis Aubert fait son apparition sur la scène de 1 000 mètres carrés, immédiatement rejoint par Zazie, Axel Bauer et Raphael, tous montés sur ressorts.

Un tube en guise d'apéritif pour ce concert jouant la carte de la démesure, à découvrir vendredi 3 novembre à 21 h 10 sur France 2. Pas moins de 84 artistes y sont réunis pendant trois heures et demie pour célébrer les 30 ans de Taratata. Des tauliers de la chanson française comme Julien Clerc, Véronique Sanson, Patrick Bruel, Laurent Voulzy et Eddy Mitchell, vainqueur à l'applaudimètre. Mais également sa jeune garde (Vianney, Juliette Armanet ou le rappeur Oli) ainsi que des artistes venus des quatre coins de la planète : Ed Sheeran, Zucchero, Sharleen Spiteri du groupe Texas et la légende du funk Nile Rodgers. « C'était complètement dingue », nous glisse Nagui une quinzaine de jours plus tard, lorsque nous le retrouvons dans ses bureaux parisiens. Nous avons demandé à l'animateur-producteur de rembobiner l'histoire de l'émission, en nous dévoilant ses coulisses.

GÉRARD PULLICINO, L'AUTRE « PAPA »

C'est avec ce réalisateur de renom que Nagui a imaginé le concept de Taratata. « C'était sur un coin de table, dans ma cuisine à Joinville-le-Pont [Valde-Marne]. Gérard a pris une feuille et a dessiné le décor. Il m'a tout de suite dit : "Pour que ça marche, il faut que les musiciens soient face à face et se voient, comme dans un studio d'enregistrement." Il parlait en connaisseur car c'est un excellent musicien. » Lors des enregistrements, Gérard Pullicino réalise d'ailleurs l'émission depuis... un clavier de piano ! « Il attribue une note à chacune des dix caméras. Comme il fait du piano depuis tellement longtemps, il n'a pas à regarder les touches. En régie, ça l'amuse de faire croire aux visiteurs que c'est lui qui joue le morceau qu'on entend [rires]. » Ce réalisateur a également popularisé la technique qui consiste à supprimer une image par seconde afin d'obtenir un résultat plus « léché ». « On appelle ça l'"effet Pullicino". Ça donne une impression de ralenti et un rendu proche de la pellicule cinématographique. »

DES DUOS CULTES

S'inspirant de l'esprit des grands shows des Carpentier - diffusés à la télévision dans les années 1970 -, Taratata réunit des artistes que parfois tout oppose. Comme lorsque Yvette Horner et Boy George revisitent ensemble le Summertime de George Gershwin. Un duo « lunaire » qui résume bien selon Nagui l'esprit du programme. « Tout est possible tant que c'est en live », assuret-il. Au cours de ces trente ans, les téléspectateurs ont pu goûter à bien d'autres alliages improbables, à l'image de Catherine Ringer reprenant avec Black M Chacun fait (c'qui lui plaît), mais également à des séquences où l'émotion tutoie les sommets. « En 1994, France Gall demande à Véronique Sanson de venir chanter avec elle La Groupie du pianiste, de Michel Berger. C'est dingue car tout le monde savait que, pendant son histoire d'amour avec France Gall, Michel Berger et Véronique Sanson continuaient de s'envoyer des messages par chansons interposées. France Gall a eu l'intelligence de tendre la main à Véronique et ça a donné un moment extrêmement fort. » La même année, Johnny Hallyday partage la scène avec Mick Jones et Lou Gramm, membres du groupe Foreigner. Une battle « à se péter les cordes vocales », se rappelle Nagui. « À peine le morceau terminé, Johnny s'est penché vers moi et m'a dit : "Ils croyaient qu'ils allaient me battre, eh bien non !" Un vrai môme. »

DES STARS INTERNATIONALES

Tina Turner, Stevie Wonder, les Black Eyed Peas, Barry White, Patti Smith... En coulisses, ces immenses artistes ont bien souvent marqué les esprits par leur aura. « Je me souviens notamment de la gentillesse de David Bowie. L'élégance des grands. » Difficile d'en dire autant de Liam et Noel Gallagher, les frères terribles du groupe Oasis. « Dans les loges, ils se sont mis sur la gueule, il n'y a pas d'autre terme. Ils se battaient vraiment. Puis ils sont arrivés sur le plateau comme si de rien n'était et ont terminé en disant "Taratata is the best rock'n'roll show in the world" [rires]. » Lady Gaga a elle aussi laissé un souvenir mitigé. « Lors de sa première participation, en 2009, ça s'était super bien passé. C'était la Lady Gaga humble et rigolote. Mais lorsqu'elle est revenue deux ans plus tard, elle était entourée de personnes de son staff qui étaient odieuses avec tout le monde. » Tourné vers l'avenir, Nagui ne désespère pas de faire venir un jour Bruce Springsteen, mais également Taylor Swift, Harry Styles, Rihanna et Beyoncé.

UN PROGRAMME ENTERRÉ PUIS... RESSUSCITÉ

En 2013, Nagui est convoqué par la direction de France Télévisions. « On me dit que l'émission Taratata est vieillissante, qu'ils vont l'arrêter et la remplacer par une nouvelle marque. Je suis sorti du bureau avec un sentiment d'injustice. » Nagui se replie sur le Web pour continuer de diffuser son programme. Jusqu'à l'arrivée en 2015 d'une nouvelle présidente à la tête du groupe public : Delphine Ernotte. « J'avais reçu des propositions de chaînes concurrentes qui savaient que ça n'allait plus du tout avec la précédente direction. C'est revenu aux oreilles de Delphine Ernotte. » Immédiatement, la dirigeante appelle l'animateur-producteur et lui propose de le rencontrer autour d'un verre. « Elle m'a dit qu'elle avait envie de faire revenir Taratata à l'antenne. Je lui ai répondu : "C'est trop facile, c'est un plan drague, ça ! Dites-moi ce que vous aimez dans l'émission." Sans fiches, elle m'a cité des passages du programme qui l'avaient marquée. À la fin du rendez-vous, on s'est serré la main, et ça fait huit ans que ça dure ! »

JEAN-JACQUES GOLDMAN, L'HOMME PROVIDENTIEL

Le 10 janvier 1993, Taratata débarque à l'antenne avec pour parrain Bernard Lavilliers. « Notre comptable Martine était la femme de son bassiste, ça a aidé », se souvient Nagui. Mais dès la deuxième émission, les choses se gâtent. « On devait l'enregistrer le samedi puis la diffuser le dimanche soir. La veille du tournage, mon invité principal me plante et je n'ai plus personne ! » À France Télévisions, un plan B de dernière minute est même envisagé : diffuser la série Derrick. « Finalement, à 2 heures du matin, je reçois un coup de fil de Jean-Jacques Goldman. Il me dit qu'il est OK pour venir. Lui qui est tellement rare à la télé... J'en ai pleuré. Il a vraiment sauvé l'émission. »

Jean-Jacques Goldman, que Nagui côtoyait à l'époque dans la sphère privée. « Il faisait partie d'une bande de potes avec qui on se retrouvait le dimanche lors de brunchs musicaux. Autour d'un piano, on chantait à tue-tête des chansons comme Bohemian Rhapsody ou Le Sud. Il y avait aussi Florent Pagny, Zazie et Pascal Obispo. » C'est également à Jean-Jacques Goldman que l'on doit le générique de Taratata. « Quand je lui ai demandé, il m'a d'abord répondu : "Je ne vois pas pourquoi je composerais le générique d'un programme avec un nom si pourri." Mais il a finalement accepté ! »