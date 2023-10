Musique : ça roule toujours pour les Stones

Souvent annoncé, maintes fois reporté, le nouvel album des Rolling Stones est arrivé, vendredi, dans les bacs. L'événement est de taille. Leur précédent disque de chansons originales, A Bigger Bang, remontait à... 2005. Les « pierres roulantes » s'étaient depuis contentées d'un album de reprises (Blue and Lonesome, 2016) et d'une chanson originale (Living in a Ghost Town, 2020). « Nous avons beaucoup tourné, et puis on a peut-être été paresseux », concédait Mick Jagger le 6 septembre, lors d'une conférence de presse donnée pour officialiser la sortie de Hackney Diamonds (« verre brisé » en anglais).

À cette occasion, deux titres avaient été dévoilés : Angry, un rock basique calqué sur AC/DC, puis Sweet Sounds of Heaven avec Stevie Wonder et Lady Gaga. Dans cette somptueuse ballade soul, on entend Mick Jagger clamer avec force : « Let the old still believe that they're young » - « laissez croire aux vieux qu'ils sont encore jeunes ». Un mantra pour les « pierres croulantes » (dixit les détracteurs) qui, malgré leurs âges canoniques s'évertuent à propager la bonne parole d'une musique associée à la rébellion adolescente. On songe à la formule du manager des Stones Andrew Loog Oldham qui, en 1962, avait lancé à la presse : « Laisseriez-vous votre fille sortir avec un Stone ? » On pourrait aujourd'hui lui retourner la question par un : « Laisseriez-vous votre grand-mère s'encanailler avec un Stone ? » Peu importent les sarcasmes, ces aristocrates du rock occupent toujours le terrain avec pour carburant l'adrénaline de la scène, la plus addictive des drogues dures. L'année dernière, ils rempilaient encore avec un périple européen, malgré la disparition, le 24 août 2021, de Charlie Watts, leur batteur historique.

Renouer avec l'urgence des sixties

C'est dans la foulée de cette tournée triomphale que les Stones ont retrouvé le chemin des studios pour rappeler que « le plus grand groupe de rock du monde » n'est pas seulement un juke-box ambulant condamné à rejouer ses classiques au fil de barnums lucratifs. « Mick a été l'instigateur du projet », soulignait Keith Richards lors de la conférence de presse du 6 septembre. Pour renouer avec l'urgence des glorieuses sixties, il a même imposé une deadline : boucler le disque « entre Noël et la Saint-Valentin ». Deux mois durant lesquels 23 titres seront enregistrés et douze retenus pour figurer dans Hackney Diamonds. Et le résultat est plutôt convaincant. Mick Jagger se montre comme toujours en grande forme vocale. De son côté, Keith Richards, épaulé par son complice Ronnie Wood, assène ri s et solos de guitare véloces malgré ses problèmes d'arthrose. Certes, le disque compte une poignée de titres dispensables comme Driving Me Too Hard, Mess It Up, Get Close avec Elton John au piano. Mais il offre de vraies surprises, notamment Bite My Head Off, enregistré en compagnie de Paul McCartney, qui déploie une furie punk ébouriffante pour des papys rockers. On retiendra également la ballade country Dreamy Skies, le puissant Whole Wide World, sans oublier Live by the Sword avec Charlie Watts (enregistré avant sa disparition) et Bill Wyman à la basse, soit la section rythmique originale des Stones. L'album se termine par Rolling Stones Blues, dans l'épure d'une reprise de Muddy Waters interprétée par Mick et Keith, comme un retour aux sources de leur inspiration première. Une manière élégante de boucler la boucle, même si Mick Jagger assurait récemment au New York Times qu'un nouvel album pourrait prochainement sortir. De son côté, Keith Richards a confirmé la possibilité d'une nouvelle tournée l'année prochaine, « si tout le monde est encore debout ».