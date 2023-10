Bonne nouvelle, l'inflation ralentit à 4% en octobre

[Article publié le mardi 31 octobre 2023 à 09h01 et mis à jour à 09h17] Les foyers français ont-ils d'ores et déjà constaté un ralentissement de l'inflation, en réalisant leurs achats du quotidien ? L'inflation a nettement ralenti en France en octobre, à 4% sur un an après 4,9% en septembre, selon les données provisoires communiquées par l'Insee, ce mardi 31 octobre. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,1%, après un repli de 0,5% en septembre, en raison de l'accélération du prix des transports.

Lire aussiLa France affiche une croissance de 0,1% au 3e trimestre, signe d'un ralentissement

La baisse de l'inflation constatée sur un an, elle, serait due, selon l'Institut de la statistique, au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés.

Les prix alimentaires auraient en effet augmenté de 7,7% sur un an en octobre contre 9,7% en septembre, et parmi eux, les prix des produits frais ressortent en hausse de 0,8% contre 4,5% et les autres prix alimentaires en hausse de 9% contre 10,6%. Ceux de l'énergie ont augmenté de 5,2% sur un an contre 11,9% en septembre, toujours sur un an et ceux des produits manufacturés en hausse de 2,3% après 2,8%. Les prix des services accéléreraient eux légèrement. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1% en octobre 2023, après -0,5% en septembre.

Une sortie de la « crise inflationniste » ?

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, ressort quant à lui en hausse de 4,5% sur un an à fin octobre, en ligne là aussi avec les attentes, contre une progression de 5,7% à fin septembre. Sur un mois, l'indice IPCH progresse de 0,2% après un repli de 0,6% le mois précédent, selon l'Insee.

« Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste », a aussitôt réagi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

« Il ne peut pas y avoir de croissance solide si nous ne nous débarrassons pas définitivement de l'inflation : nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste, c'est un succès pour la politique économique du gouvernement qui a épargné aux ménages français, seul parmi tous les pays européens, des taux d'inflation à deux chiffres pendant plusieurs mois », a déclaré le locataire de Bercy à des journalistes.

La publication des données provisoires de l'Insee relatives à l'Insee intervient alors que le Parlement planche actuellement sur un projet de loi permettant d'avancer la date de clôture des négociations commerciales annuelles, entre les distributeurs et les grands industriels.

Les négociations commerciales bientôt avancées

La semaine passée, le Sénat s'est ainsi prononcé en faveur de l'avancement des négociations commerciales entre supermarchés et industriels pour l'année 2024, mais avec un calendrier légèrement repoussé par rapport à celui voté par les députés. Alors que l'Assemblée nationale avait adopté une date butoir des négociations au 31 décembre pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 350 millions d'euros et au 15 janvier pour les autres, les sénateurs ont retardé l'agenda de deux semaines, respectivement aux 15 et 31 janvier.

Lire aussiPrix alimentaires : faut-il réformer de fond en comble les négociations commerciales ?

Ils devront désormais trouver un compromis avec les députés lors d'une commission mixte paritaire le 6 novembre sur ce projet de loi dit « anti-inflation », adopté jeudi dernier par la chambre haute. L'objectif du Sénat et de sa majorité de droite et du centre ? Permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) de bénéficier d'un « délai plus réaliste » et d'éviter « un goulot d'étranglement » au moment des fêtes de fin d'année, avait expliqué la rapporteure Anne-Catherine Loisier, rattachée au groupe centriste.

Lire aussiNégociations commerciales: ce qui fait espérer à Bercy une baisse des prix

Les négociations commerciales annuelles ont lieu chaque année et permettent de fixer les conditions (prix d'achat, place en rayon, calendrier promotionnel...) auxquelles les supermarchés vont s'approvisionner pour l'ensemble de l'année auprès de leurs fournisseurs agro-industriels. Ces discussions se concluent habituellement le 1er mars. Le gouvernement a toutefois décidé de les avancer, espérant répercuter plus vite dans les prix en magasin les baisses du coût de certaines matières premières.

(Avec agences)