Budget : avec 40 milliards de plus pour les entreprises, la dette publique va s'envoler à 120,9% du PIB

Le gouvernement table quand même sur un rebond de l'activité au deuxième semestre, après la chute de 5,3% du PIB au premier trimestre selon l'Insee, et le plongeon attendu de 20% au deuxième. (Crédits : Christian Hartmann)

Après le plan d'urgence de plus de 110 milliards d'euros déjà débloqué depuis le début de la crise, auquel se sont ajoutés plus de 300 milliards d'euros de garanties de prêts pour les entreprises, le gouvernement a décidé dans cette deuxième phase de soutenir plusieurs secteurs particulièrement touchés par le confinement (automobile, tourisme, aéronautique...), ce qui représentera un nouvel effort de 40 milliards d'euros. Conséquence: le déficit public devrait se creuser à 11,4% du PIB et la dette publique s'envoler à 120,9% du PIB.