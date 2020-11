Ce 12 novembre, le (petit) espoir des commerçants reconfinés risque d'être déçu

"Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons (...) espérer ouvrir certains commerces": les commerçants n'ont pas oublié cette phrase d'Emmanuel Macron fin octobre, et tous seront pendus aux lèvres de Jean Castex jeudi à 18H00, même si l'espoir semble quasi nul. Rouvriront totalement, partiellement, pas du tout? Le ministère de l'Economie, qui n'était pas favorable à la fermeture des commerces, s'est borné à indiquer qu'il n'y aura "pas de réponse avant jeudi", et que la décision de rouvrir ou non les commerces et rayons dits "non essentiels" "sera prise en conseil de défense" le même jour.

Mais dès avant cette officialisation, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a douché les espoirs d'une réouverture immédiate, affirmant mercredi qu'un tel feu vert n'était pas envisageable "à ce stade". Voilà bientôt quinze jours que le gouvernement a décidé, pour tenter d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, de contraindre à la fermeture tous les commerces ne vendant pas de produits jugés essentiels pour la poursuite de l'activité économique, nécessaires pour le transport, le télétravail ou encore l'alimentation des Français.

Seule concession: la livraison et le retrait de commandes (le fameux "click&collect") restent permis pour l'ensemble des magasins, y compris ceux frappés de fermeture administrative, librairies,...