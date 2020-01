"Choose France" : 9 entreprises qui vont bénéficier des 4 milliards d'investissements annoncés

Voici les principales annonces du sommet Choose France lundi, d'un montant total de près de 4 milliards d'euros:

MSC Croisières

L'armateur suisse MSC Croisières a signé un contrat de 2 milliards d'euros avec les Chantiers navals de Saint-Nazaire pour construire deux paquebots de croisière propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL), le "début d'une nouvelle vague d'efforts visant à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie de la croisière".

Deux protocoles d'accord ont aussi été signés pour développer une nouvelle classe de navires de croisière modernes à propulsion GNL, un potentiel investissement de plus de 4 milliards d'euros, ainsi qu'un prototype de paquebot explorant l'introduction de l'énergie vélique (à vent) combinée à d'autres technologies.

Coca-Cola

Le groupe américain Coca-Cola et son embouteilleur en France Coca-Cola European Partners (CCEP) comptent investir ensemble jusqu'à 1 milliard d'euros sur cinq ans.

CCEP prévoit 500 millions d'euros pour renforcer son réseau de production, qui compte 5 usines en France, et de distribution, pour introduire "une plus grande quantité de matériaux recyclés dans les bouteilles ou les canettes" et "remplacer le plastique par le carton pour les emballages secondaires".

En parallèle, Coca-Cola Company, maison-mère américaine, va pour 500 millions d'euros soutenir le développement de ses marques et introduire en France de nouveaux produits.

Adecco

Le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, va investir 100 millions d'euros pour former 45.000 personnes en France en 2020.

Les personnes formées seront pour 27.000 des intérimaires, pour 10.000 des salariés en CDI intérimaire (payés même en l'absence de mission), pour 2.000 des intérimaires bénéficiant de dispositifs d'insertion et pour 6.000 de collaborateurs permanents d'Adecco.

En France, "en 3 ans, le Groupe Adecco a multiplié par 3 ses investissements formation" et a ouvert l'an dernier deux centres de formation d'apprentis (CFA) sur les métiers du recrutement et de la cuisine.

Ericsson

L'équipementier télécoms suédois Ericsson va ouvrir un nouveau centre de recherche et de développement près de Paris, à Massy, qui comptera jusqu'à 300 salariés et sera centré sur le développement de logiciels 5G et la sécurité de cette nouvelle norme de téléphonie mobile. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué.

"La richesse de l'écosystème technologique et les compétences clés présentes en France sont propices à la mise en place d'une forte présence R&D 5G dans le pays. Cette initiative permettra de renforcer le portefeuille logiciel 5G d'Ericsson, notamment dans le domaine de la sécurité, en particulier pour les marchés français et européen", selon le vice-président exécutif d'Ericsson, Fredrik Jejdking.

AstraZeneca

Le géant pharmaceutique va investir plus de 450 millions d'euros sur cinq ans en France, dont plus de 200 millions pour son site de Dunkerque, spécialisé dans les aérosols pour traiter l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive.

207 millions d'euros seront investis sur 5 ans pour créer une chaîne de montage autonome et moderniser des équipements et des infrastructures existantes, et une centaine d'emplois seront créés.

AstraZeneca va aussi consacrer 248 millions d'euros additionnels sur cinq ans à des partenariats de recherche en France, avec des organismes publics et privés. Et il implantera à Paris son centre européen de l'innovation pour un investissement de 13 millions d'euros (15 millions de dollars).

Becton Dickinson

Cette société américaine de technologies médicales va investir 176 millions d'euros additionnels sur quatre ans sur son site de Pont-de-Claix (Isère), avec 50 recrutements supplémentaires en 2020. Becton Dickinson emploie déjà près de 1.900 collaborateurs en France, dont 1.650 au Pont-de-Claix.

Ecolab

L'entreprise américaine spécialisée dans les technologies et les services dans les domaines de l'eau et de l'hygiène va ouvrir son nouveau centre européen de recherche et développement à Sainghin (Hauts-de-France), consacré à la santé, pour un investissement de 25 millions d'euros, avec à la clef 40 emplois.

Biogen

En 2020, le laboratoire américain va investir 22 millions d'euros en France et recruter 45 salariés supplémentaires (fonctions commerciales, médicales, ingénieurs, développeurs). Il compte accroître les capacités de son centre d'innovation mondial basé à Paris.

Granado

La marque brésilienne de cosmétiques, qui a fait de Paris le siège de sa filiale internationale, va investir 25 millions d'euros en 5 ans sur le marché français.