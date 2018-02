Climat des affaires : l'industrie et les services en repli

L'activité ralentit légèrement en ce début d'année. Selon le dernier communiqué de l'Insee publié ce jeudi 23 février, le climat des affaires continue de reculer après avoir atteint des sommets en décembre dernier. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, perd deux points après un léger recul en janvier. À 109, il reste néanmoins bien au dessus de sa moyenne de long terme (100). La baisse de février a touché tous les secteurs, à l'exception du commerce de détail, dont l'indicateur est resté stable à 114. Pour Alex Gill, économiste chez IHS Markit, "la croissance ralentit en février dans le secteur privé français, les taux d'expansion de l'activité globale et des nouvelles affaires se repliant en effet chacun à un plus bas de quatre mois."

Repli dans l'industrie et les services

Les chefs d'entreprises dans l'industrie se montrent moins optimistes qu'en janvier dernier. Les soldes d'opinion des industriels sur leur production passée et sur leurs perspectives personnelles de production se replient en février. Ils sont également moins confiants sur les projections générales d'activité de production du secteur. L'indicateur de l'industrie manufacturière a perdu deux points à 112, son niveau de janvier ayant été révisé en hausse d'un point à 114, son niveau le plus haut depuis fin 2000. Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne à 113.

Du côté des services, les chefs d'entreprise interrogés ce mois-ci signalent que le climat des affaires est moins favorable que le mois précédent. L'indicateur qui le synthétise perd trois points après un premier recul de deux points le mois dernier. À 106, il reste cependant bien au-dessus de sa moyenne de long terme (100). Si la confiance des patrons dans le secteur des transports routiers de marchandises poursuit sa hausse, elle ralentit nettement (-3 points) dans le secteur de l'information-communication, ou dans le domaine des services administratifs et de soutien.

Une conjoncture favorable pour le commerce

À l'opposé, la conjoncture est plus favorable dans le commerce de détail et la réparation automobile. Les entrepreneurs ont indiqué que leur confiance était stable. L'indicateur qui synthétise le climat des affaires se maintient, à 114. Il reste largement supérieur à sa moyenne de longue période (100), qu'il atteint ou dépasse depuis février 2015.

Dans l'ensemble du commerce de détail, les chefs d'entreprise sont moins nombreux que le mois dernier à anticiper une hausse de leurs commandes, mais quasiment aussi nombreux à prévoir une hausse de leurs ventes. Dans le secteur automobile, que ce soit pour la vente et la réparation, le climat des affaires gagne deux points. À 120, il atteint son plus haut niveau depuis le début de l'enquête dans ce secteur (2003), très au-dessus de sa moyenne de long terme (100).

L'emploi se stabilise

Sur la majeure partie du mois de février, le climat de l'emploi est stable. L'indicateur s'élève à 109 pour le troisième mois consécutif, "bien au dessus de sa moyenne de 100 et au plus haut depuis août 2011." Ce phénomène est également souligné par la cabinet Markit qui explique que "contrairement aux tendances observées pour l'activité et les nouvelles affaires, la croissance de l'emploi s'accélère en janvier".

"Le taux de création de postes affiche ainsi un niveau très proche du pic de 16 ans et demi enregistré en novembre, soutenu par la 2ème plus forte hausse d'effectifs depuis le milieu de l'année 2001 dans le secteur des services."

L'économiste Alex Gilles se montre optimiste pour les perspectives d'emploi alors que l'Insee vient d'annoncer que le taux de chômage était repassé en deçà des 9% au dernier trimestre 2017.

"Malgré la modération de la hausse de la demande clients, les entreprises du secteur privé français renforcent leurs effectifs à un rythme plus soutenu qu'en janvier, une nouvelle augmentation marquée du volume du travail en attente indiquant par ailleurs que la croissance de l'emploi devrait se poursuivre dans les prochains mois."

Bien que le chômage baisse régulièrement depuis plusieurs semestres, il reste supérieur à ceux recensés dans les pays de la zone euro. Pour le gouvernement français, il ne reste plus qu'à espérer que cette baisse soit durable.

