Coronavirus : pour Bruno Le Maire, l'épidémie change la donne de la mondialisation

"Nous devons en tirer toutes les conséquences" et "de ce point de vue l'épidémie du coronavirus est un 'game changer' dans la mondialisation", a déclaré le ministre français à l'issue des entretiens avec son homologue grec, Christos Staïkouras. Il a souligné "la nécessité impérative de relocaliser un certain nombre d'activités et d'être plus indépendant sur un certain nombre de chaînes de production".

Le ministre français, qui a fait une escale à Athènes en provenance d'Abou Dhabi, a expliqué que le coronavirus "aura un impact sur la croissance mondiale et sur la croissance en Europe à travers deux canaux de diffusion". Le tourisme constitue un premier canal selon lui, la France comptant "plus de 2,5 millions de touristes chinois chaque année, ce qui représente une part importante du tourisme en France".

Dépendant de la Chine

"Le second canal de diffusion le plus important et le plus préoccupant, c'est la question des chaînes approvisionnement industrielles", a-t-il précisé, évoquant en particulier "l'industrie automobile" et "le secteur de la santé".

"Nous sommes très dépendants de l'approvisionnement de la Chine et le fait que la Chine a tout ralenti a un impact direct sur les possibilités d'approvisionnement de l'industrie", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le secteur de la santé et des médicaments, "nous ne pouvons pas continuer à dépendre à 80% ou 85% de principes actifs pour les médicaments qui sont produits en Chine, ce serait irresponsable et déraisonnable", a souligné Bruno Le Maire.