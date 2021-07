Covid-19 : nouvelles restrictions pour les voyageurs étrangers, fermeture des bars et restaurants à 23h00 dans les Pyrénées-Orientales

Coup dur pour les bars, restaurants, établissements de plage et épiceries de nuit des Pyrénées-Orientales : il devront fermer à 23h00 à partir de ce dimanche soir et jusqu'au 2 août pour tenter d'enrayer l'explosion des cas de Covid-19, a annoncé samedi la préfecture. Vendredi, les services de l'Etat avaient déjà imposé à partir de samedi et jusqu'au 2 août dans tout le département le port du masque dans les espaces publics, sauf sur la plage et les grands espaces naturels ainsi que l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur l'espace public en dehors des restaurants et bars.



Il s'agit du premier département à adopter de telles mesures cet été en métropole. Le président Emmanuel Macron avait annoncé cette semaine que des "mesures de freinage" seraient prises chaque fois qu'un département dépasserait le seuil de 200 cas pour 100.000 habitants. La préfecture rappelle que l'augmentation importante et rapide des cas de contamination par le variant Delta dans ce département frontalier de l'Espagne et très touristique "se traduit par un taux d'incidence en croissance forte et continue". En l'espace d'une semaine, celui-ci est passé de 41,5/100.000 habitants à 258,8/100.000 habitants au 16 juillet. "Cette progression exponentielle commence à se traduire par un nombre d'hospitalisations également croissant", selon la préfecture.

Nouvelles restrictions pour les pays rouges

Concernant les voyageurs étrangers, le gouvernement a aussi publié ce samedi un communiqué pour adapter ses mesures de contrôle des arrivées en provenance des pays tiers. La liste des pays rouges est élargie à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie. Pour les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays, ils devront, conformément aux règles en vigueur, pouvoir justifier d'un motif impérieux, présenter une preuve de test au départ, et se conformer à l'obligation de test à l'arrivée, ainsi qu'observer une quarantaine contrôlée de 10 jours une fois sur le sol français.

Un régime renforcé est ensuite mis en place pour le Royaume-Uni, avec un test exigé au départ (PCR ou antigénique) de moins de 24 h (contre 48h aujourd'hui) pour les personnes non-vaccinées. Au sein de l'espace européen, l'Espagne, le Portugal, Chypre, les Pays-Bas et la Grèce seront mis sous surveillance, avec un test exigé au départ de moins de 24 h pour les personnes non vaccinées (contre 72h aujourd'hui). Ces mesures entreront en vigueur le dimanche 18 juillet à 0h.

Dans le même temps, et parce que les vaccins sont efficaces contre le virus, et notamment son variant Delta, les contraintes pesant sur les voyageurs bénéficiant d'un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) seront levées à compter de ce samedi 17 juillet, quel que soit le pays de provenance. Il reste toutefois fortement déconseillé de voyager vers un pays rouge.



Pour les Français de l'étranger qui ne disposeraient pas d'un schéma vaccinal complet, les tests seront gratuits sur le territoire national.

Le Gouvernement annonce son intention de renforcer les contrôles en direction de l'ensemble des compagnies aériennes et maritimes chargées de faire respecter ce dispositif. Les contrôles aléatoires aux frontières terrestres seront eux aussi accrus.