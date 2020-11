Crise sanitaire : quelles leçons tirer des couacs en série pour en finir avec les confinements ?

Le verdict est tombé jeudi dernier 12 novembre de la bouche de Jean Castex : les règles du nouveau confinement « resteront inchangées pour au moins quinze jours ». Soit jusqu'au 1er décembre. Cette décision intervient alors que les critiques sur la gestion de la crise fusent de toutes parts et s'accumulent. Et ce ne sont pas les chiffres clés de l'épidémie qui les feront taire. Avec plus d'1,8 million de cas confirmés, la France est le pays le plus touché d'Europe. Plus de 3.600 clusters sont en cours d'investigation et près de 20.000 nouvelles hospitalisations sont décomptées sur les sept derniers jours. Au total, le coronavirus a provoqué 42.500 décès en France.

Avec le président de la République, nous avons décidé ce matin en Conseil de défense et de sécurité nationale de maintenir inchangées, au moins pour les quinze prochains jours, les règles du confinement destinées à lutter contre la #COVID19. pic.twitter.com/01BgGlav0F — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 12, 2020

Auteur d'un livre sur l'épidémie vue du terrain « La Vague » (CNRS Editions), le professeur Renaud Piarroux, épidémiologiste à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, observe : dés le début, « il y a d'abord eu une mauvaise appréciation de ce qui se passait en Chine. Beaucoup d'experts et de scientifiques ont pensé que cela ne serait pas grave, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Ensuite, l'Italie a réveillé les experts, et les politiques ont suivi. Pour la deuxième vague, la situation est vraiment différente. Cette fois, les politiques étaient relativement bien avertis, mais ils n'ont pas eu la force d'aller contre l'opinion publique ».

À cela s'ajoute une absence totale de préparation à ce type de crise, comme l'ont relevé les experts missionnés par Emmanuel Macron pour évaluer la gestion de la crise sanitaire. Cette mission conduite par un infectiologue indépendant suisse, Didier Pittet, pointe « un déclin progressif du degré de priorité accordé à la prévention des pandémies ». Dans leur premier bilan, ces...