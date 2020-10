Tous Anti-Covid : un succès modeste et un début sous le signe des bugs et des couacs

Plus de trois jours après son lancement, quel premier bilan pour l'application de traçage de contacts Tous Anti-Covid, la nouvelle version de l'échec StopCovid ? A priori, les chiffres sont encourageants. Lundi 26 octobre à 8h, l'application compte presque 4,1 millions de téléchargements, soit 1,5 million de plus depuis la mise à jour avec le changement de nom de jeudi dernier. 1173 personnes auraient été notifiées suite à une exposition à la Covid-19 depuis le 2 juin, soit 300 de plus en trois jours.

Un succès très relatif

Au niveau des téléchargements, Tous Anti-Covid fait largement mieux que StopCovid, qui avait eu besoin de 10 jours pour atteindre ce cap de 1,5 million, contre 3 jours pour Tous Anti-Covid. Dans le détail, le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, a révélé qu'il y a eu un million de téléchargements supplémentaires en deux jours, ce qui signifie que l'appli a été téléchargée environ 500.000 fois par jour sur les trois premiers jours. Depuis le changement de nom de jeudi soir, la mobilisation est donc réelle car StopCovid était un échec cuisant. Après avoir déclenché 1,5 million de téléchargements en 10 jours lors de son lancement le 2 juin -une performance déjà faible-, la première version n'avait obtenu qu'1,1 million de téléchargements supplémentaires jusqu'au 22 octobre.

Mais cette remobilisation certaine est-elle pour autant un succès ? Pas vraiment. En Allemagne, l'application Corona-Warn-App, lancée le 19...