Emmanuel Macron s'adresse aux Français : "J'entends les critiques ! "

Emmanuel Macron a fait le service après-vente du remaniement mardi soir lors d'une allocution enregistrée à l'Elysée. Après avoir exprimé son soutien aux victimes des inondations de l'Aude, le chef de l'État a voulu redonner le "sens profond" de l'action qu'il mène alors que le gouvernement vient d'être "recomposé". Critiqué pour certaines formules très directes qui ont bousculé l'opinion ces derniers temps, du chômeur qui doit "traverser la rue" aux "Gaulois réfractaires", Emmanuel Macron a fait son mea culpa :

"J'entends les critiques". "Je n'ai pour ma part qu'une boussole, c'est la confiance que vous m'avez donné en mai 2017. Elle repose sur un engagement faire de notre pays une puissance éducative, sociale et environnementale qui retrouvera sa place en Europe et dans le monde ".

S'agissant de la politique menée, le chef de l'Etat a confirmé que le changement de gouvernement ne signifie pas un changement de ligne politique.

"Je sais qu'il y a de l'impatience et je la partage. Mais le temps que nous prenons est celui de nos institution [...] Votre quotidien va s'améliorer parce que le gouvernement est sur la bonne voie", ajoute Emmanuel Macron

"Ce ne se fera pas en un jour, mais il n'y a aucune fatalité. Je sais toutes les blessures de notre pays, ses doutes, ses peurs et ses colères aussi. C'est ce pays qui m'a mis là devant vous. C'est parce que je sais ces blessures et le moment que nous vivons. Nous nous devons d'être à la hauteur et je sais que l'esprit profond des Français n'a jamais été de se soumettre".