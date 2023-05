En DIRECT - L'entreprise responsable à l'heure des comptes

L'Entreprise responsable à l'heure des comptes

Plusieurs actualités en 2022 et 2023 vont changer la donne de l'ESG, pour Environnement, Société, Gouvernance et de la RSE, pour Responsabilité sociétale et environnementale, trois lettres qui guident désormais la stratégie des entreprises mais aussi l'investissement de l'épargne : entrée en vigueur prochaine des nouvelles réglementations européennes, comme la taxonomie verte et la directive CSRD, qui vont obliger les entreprises à mesurer et surtout mieux rendre compte de leurs résultats extra-financiers dans un rapport spécifique. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés devront produire ce rapport en 2024. La question agite le monde de l'audit et du conseil et les directions d'entreprises à l'heure de la transposition prochaine de la directive par le parlement français.

La finance de son côté accélère son virage vers l'impact ESG pour financer la transition écologique. Mais les effets réels sur l'économie de ce fléchage de l'épargne verte restent encore difficiles à mesurer. L'ESG se heurte à la complexité de la définition de standard communs. A l'heure des comptes, l'ESG rencontre ses limites au risque de sombrer sur l'écueil du Greenwashing.

Le programme

Programme & Intervenants

13h55 : INTRODUCTION - Edito de la rédaction

Philippe MABILLE - Directeur de la rédaction de la Tribune

14h00 : RSE, ESG : l'entreprise responsable à l'heure des comptes

14h15 : RSE, ESG : l'entreprise responsable à l'heure des comptes

14h45 : DIALOGUE - Le dividende écologique ou sociétal va-t-il se généraliser ?

15h00 : DEBAT - Finance verte : la place de Paris est-elle assez ambitieuse ?

15h40 : DEBAT - Sortir complètement du carbone, question de temps ou de méthode

16h10 : MODE D'EMPLOI - La révolution du reporting extra-financier en 2024

16h30 : DIALOGUE - Climat, biodiversité : l'ESG tient elle ses promesses ?

16h50 : DIALOGUE - Comment placer son épargne sans alourdir son empreinte carbone ?

17h10 : Keynote : Piloté par la RSE ? L'entreprise, acteur responsable des enjeux sociétaux

17h30 : DEBAT - L'immobilier face à la Révolution ESG

17h50 : DIALOGUE Qualité de vie au travail : Comment mieux piloter le S de ESG

18h10 : DEBAT - Organiser un nouveau partage de la valeur dans l'entreprise

18h40 : ENTRETIEN - Les nouvelles règles du jeu du capitalisme responsable