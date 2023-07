Énergie : les chèques vont-ils remplacer les boucliers tarifaires ?

Le gouvernement a consulté lundi 17 juillet le Conseil supérieur de l'énergie pour mettre en place une hausse de 10 % dès le mois prochain. L'heure de la fin du « quoi qu'il en coûte » a bel et bien sonné puisque le bouclier sur l'électricité deviendra progressivement moins protecteur et s'arrêtera fin 2024.

Des dépenses à maintenir

Et pour cause, l'exécutif travaille actuellement sur la préparation du budget 2024 et cherche à faire des économies. Or, le bouclier tarifaire est loin d'être une petite dépense. Que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, l'Etat aura déboursé près de 40 milliards d'euros par an pour leur mise en place. « Impossible de continuer dans ces conditions alors que les prix du gaz et ceux de l'électricité tendent à baisser. Surtout au regard de l'état de nos finances publiques, » assure un conseiller ministériel. Et si le gouvernement est aussi regardant cette année sur son budget, c'est parce qu'il redoute les foudres des agences de notation financière et une dégradation de sa note à la rentrée. Il lui faut absolument envoyer des signaux positifs sur un retour à une trajectoire financière contenue.

Et en coulisses, il n'y a aucun scrupule à couper dans le bouclier tarifaire sachant que certains ménages, les plus aisés, peuvent, sans mal, absorber une hausse des prix de l'énergie. L'exécutif ne le dit pas officiellement, mais plusieurs membres du gouvernement s'agacent, par exemple, de la capacité d'épargne des Français les plus riches. « On est dans cette situation dingue qui consiste à avoir des Français qui ont les moyens de placer chaque mois beaucoup d'argent sur leur compte épargne, et d'avoir un Etat qui paie à ces mêmes Français la facture - ou une partie de la facture- d'électricité... », confie encore un ministre. Et de rager « surtout que le signal prix est essentiel : pour moins consommer, il faut payer. »

Faire payer les plus riches

L'an dernier, on se souvient d'ailleurs, que les services de Bercy, avaient regardé la possibilité de moduler ce bouclier tarifaire en fonction des revenus des ménages. L'objectif était clair : en faire profiter au maximum les plus modestes et un peu moins les plus aisés. Las, pour des questions pratiques, mais aussi d'égalité de traitement devant l'impôt, cette solution avait été abandonnée. Et la même ristourne avait été appliquée à tous les Français quelle que soit leur situation.

Le gouvernement a-t-il conscience que la fin du bouclier tarifaire risque de pénaliser fortement certains ménages qui ne parviennent déjà pas à boucler leurs fins de mois ? Notamment ceux qui vivent dans des passoires thermiques, mal isolés, et dont la consommation d'électricité explose ... ? « Oui, et dans ce cas, nous réfléchirons sûrement à mettre en place des chèques ciblés, sur le modèle des chèques énergie, » confie un conseiller. « Ce sera alors moins coûteux pour les finances publiques. ». Assurément.