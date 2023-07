Electricité : les prix vont augmenter de 10% en août, après une hausse de 15% en février

[Article mis à jour le 18/07/2023 à 12:09 avec les estimations d'impact sur les factures d'Hello Watt]

Le bouclier tarifaire sur l'électricité n'est pas mort, mais celui-ci sera bientôt moins protecteur : à partir du 1er août 2023, les tarifs réglementés de vente (TRVe), proposés par EDF dans le cadre d'une offre réglementée par les pouvoirs publics, augmenteront de 10%, a annoncé le gouvernement ce mardi. Après avoir déjà été revalorisés de 15% en février dernier, à partir d'une première hausse de 4% en février 2022, ceux-ci poursuivent donc leur croissance progressive, alors que l'exécutif cherche à limiter les dépenses publiques.

« Le gouvernement semble revenir un peu vers l'orthodoxie budgétaire avec cette hausse estivale surprise ! », commente Xavier Pinon, courtier en énergie et co-fondateur de Selectra.

Mis en place début 2022 afin de préserver les ménages d'une explosion des cours, liée entre autres à la guerre en Ukraine, le bouclier tarifaire « continuera » néanmoins de « protéger » ces derniers, a assuré le gouvernement...mais de manière moins efficace. Concrètement, ce dispositif prendra en charge 37% de la facture des Français, contre 43% aujourd'hui. Ce qui signifie qu'un consommateur moyen se chauffant à l'électrique (7 mégawattheures par an) verra sa facture annuelle passer de 1.640 euros environ à près de 1.800 euros, soit une hausse de l'ordre de 160 euros, selon l'exécutif. Selon les calculs du service de conseil en énergie Hello Watt, pour une maison « tout-électrique » consommant 14 MWh par an, la facture augmenterait même de 278 euros (2.966 euros à 3.244 euros).

Pour rappel, le bouclier concerne les clients résidentiels (21,6 millions sur 34 millions) et les toutes petites entreprises (TPE) dotés d'un compteur de 36 kilovoltampères ou moins (1,5 million).

Une augmentation de 74% sans bouclier

Cette annonce fait suite à une proposition de revalorisation du TRVe par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), chargée de calculer l'évolution de ce tarif deux fois par an, en février et en août. L'autorité indépendante a ainsi suggéré une augmentation de 74% de ce TRV à partir du 1er août, au vu des prix de marché toujours élevés et d'une actualisation des tarifs réseaux et des coûts commerciaux. Une offre refusée par l'exécutif, qui a donc préféré la limiter à 10%.

Malgré tout, les Français « bénéficieront toujours des tarifs parmi les plus bas d'Europe », a-t-il cependant tenu à rassurer. De fait, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, les factures d'électricité payées par les consommateurs s'avèrent plus élevées.

Disparition du dispositif fin 2024

Mais jusqu'à quand ? La fin progressive du bouclier tarifaire sur l'électricité a été confirmée d'ici à « fin 2024 », jeudi 13 juillet par le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal, sur RTL. « Dès lors qu'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation », avait-il souligné. Ce qui entraînera « une augmentation progressive des tarifs de l'électricité », afin « de revenir aux tarifs de marché », confiait récemment un ministre. Or, l'évolution des cours reste très incertaine, alors qu'EDF doit toujours faire face à la découverte d'un défaut de corrosion dans plusieurs de ses réacteurs atomiques, l'obligeant à contrôler l'ensemble de son parc.

« Peut-être que le gouvernement espère que les prix baisseront d'ici à début 2025, ce qui permettrait d'arrêter le bouclier tarifaire, mais évidemment personne n'en sait rien. Si vous aviez demandé des projections à n'importe qui en 2020, aurait-il pu deviner la suite ? », fait mine d'interroger Xavier Pinon.

D'autant que le rattrapage de ce bouclier pourrait finir par gonfler les factures, même en cas d'accalmie prolongée, comme nous l'expliquions hier. Dès le début, l'exécutif a en effet prévenu que ces dispositifs ne s'apparentaient pas à une subvention. Or, selon le ministère de l'Economie, le bouclier tarifaire a déjà coûté 24 milliards d'euros en 2022 et devrait peser 16 milliards d'euros en 2023. Et si l'on en croit le rapporteur général du Budget au Sénat, son coût cumulé pourrait même atteindre 170 milliards d'euros à l'horizon 2027 !

Un rattrapage à venir ?

Pour l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a ainsi déjà estimé en février le montant de ce rattrapage afin d'entamer le remboursement du bouclier tarifaire, intégré dans son calcul du TRVe. C'est d'ailleurs en partie la raison des revalorisations significatives qu'elle propose, non suivies par l'exécutif pour l'instant.

« Selon la CRE, le TRVe aurait dû être de 397 euros/MWh soit 39,7 centimes d'euro par kWh, avec 16 euros/MWh dédiés au seul rattrapage. Mais au final, le prix global a été bloqué un peu au-dessus de 20 centimes », détaille Jacques Percebois, économiste et spécialiste de l'énergie.

Reste à savoir combien de temps durera ce mécanisme - qui s'apparente donc, pour l'heure, davantage à des subventions qu'à un lissage -, et si une nouvelle revalorisation sera décidée en février 2024. Mais aussi, bien sûr, si un rattrapage aura finalement lieu.

