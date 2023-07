Fiscalité : Emmanuel Macron confirme la baisse d'impôt de deux milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat

En visite pour deux jours à Nouméa en Nouvelle Calédonie, Emmanuel Macron a, de nouveau pris la parole ce lundi. L'occasion pour le chef de l'Etat d'évoquer plusieurs sujets qui marqueront la rentrée et notamment celui des baisses d'impôts pour le contribuable de deux milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat. « Je confirme cette décision », a-t-il assuré, précisant qu'elle sera « inscrite dans la loi pluriannuelle de finances publiques » et rappelant qu'il y aura également des baisses « d'impôt de production pour les entreprises les plus industrielles ».

Lire aussiRemaniement : les choix très politiques d'Emmanuel Macron

Nous produirons davantage d'électricité nucléaire, assure le président

Interrogé aux journaux télévisés de France 2 et TF1, le président de la République est également revenu sur la fin du bouclier tarifaire, du gaz fin juillet et de l'électricité le 1er août prochain. « Le gouvernement continuera d'accompagner les ménages les plus modestes, mais en effet des hausses sont passées », a-t-il admis. Et ce, « parce que l'augmentation des prix de l'énergie, c'est une taxe de l'extérieur », a-t-il justifié, rappelant que « la nation a investi environ 40 milliards d'euros pour absorber ce choc » et que « le contribuable paye ce que le consommateur ne paye pas ». Ainsi, selon Emmanuel Macron la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie est « une décision proportionnée », affirmant que la France « aura beaucoup moins augmenté l'électricité que dans la plupart de nos pays voisins ». Et de rappeler les projets destinés à faire baisser les prix de l'énergie dans les années à venir : « Nous produirons davantage d'électricité en remettant nos centrales nucléaires en marche qui comme vous le savez ont connu des difficultés » et « nous finalisons une réforme au niveau européen ».

Elisabeth Borne : « C'est le choix de la confiance et de la continuité et de l'efficacité »

Emmanuel Macron a également été interrogé sur son choix de maintenir Elisabeth Borne à la tête du gouvernement et sur l'absence de majorité à l'Assemblée nationale : « C'est le choix de la confiance et de la continuité et de l'efficacité », a martelé le président qui a rappelé les grands chantiers lancés depuis ces 100 derniers jours : celui du plein emploi et de la réindustrialisation, le chantier de la décarbonation, celui de rendre les services publics plus efficaces, celui du régalien, de l'ordre. « Oui le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes ce qui justifie ce choix de confiance de la Première ministre », a-t-il affirmé.

Reconnaissant qu'il « n'y a pas eu la formalisation d'accords de gouvernement », Emmanuel Macron a insisté sur le fait « qu'il n'y a pas de majorité de rechange ». Et de rappeler que les motions de censure ont toutes été rejetées. En revanche, « il y a eu des majorités d'échanges, texte par texte le gouvernement a su bâtir des majorités pour les passer ».

Plusieurs milliards d'euros en plus dans l'écologie

Alors que le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) a dévoilé, ce lundi matin, une note détaillant les objectifs chiffrés de réductions des émissions de gaz à effet de serre de plusieurs secteurs d'activité, Emmanuel Macron a promis que « plusieurs milliards d'euros en plus dans l'écologie » seront investis et de « développer des filières industrielles ». Et de rappeler que la transition et les investissements nécessaires seront présentés à la fin de l'été secteur par secteur.

« Ces cinq dernières années, nous avons fait deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que les cinq années précédentes. Donc, pour les cinq années à venir, il faudra faire encore deux fois plus vite », a-t-il prédit, expliquant que cela nécessitera de « demander secteur par secteur de fixer des objectifs » et « de se donner les moyens qui vont avec » à travers des investissements publics.

Rappelant les 1.700.000 emplois créés ces dernières années, Emmanuel Macron a listé les secteurs concernés dont ceux des batteries électriques, de l'assemblage de véhicules électriques, des éoliennes en mer ou encore des panneaux solaires, la France allant rouvrir une usine consacrée à la fabrication de ces derniers.