"Gilets jaunes" : la baisse de la mobilisation s'est confirmée

Le reflux de la mobilisation des "Gilets jaunes" amorcé la semaine dernière s'est confirmé ce samedi, avec environ 2.000 manifestants dans la capitale en fin d'après-midi selon la préfecture de police de Paris, qui recensait 109 interpellations, dont celle d'Eric Drouet, l'une des figures du mouvement.

Selon un bilan transmis par le ministère de l'Intérieur, 23.800 "Gilets jaunes" manifestaient à 14h00 à travers la France. Samedi dernier à la même heure, 33.500 participants avaient été recensés à l'échelle nationale.

Une dispersion de manifestation "classique"

Les forces de l'ordre sont intervenues en fin d'après-midi sur l'avenue des Champs-Elysées pour disperser des centaines de manifestants qui y avaient convergé. Mais selon la préfecture de police de Paris, aucune dégradation n'est à déplorer sur sur cette avenue touristique, où la plupart des heurts et des dégâts s'étaient concentrés lors des manifestations des 1er et 8 décembre dernier. La situation est maîtrisée et les forces de l'ordre procèdent à une dispersion de manifestation "classique".

(Avec Reuters)

Plus tôt, plusieurs centaines de "Gilets jaunes" se sont rassemblés devant le Sacré-Coeur, dans le quartier touristique de Montmartre, à Paris. Le cortège s'est rapidement déplacé pour gagner le quartier de la gare Saint-Lazare avant de se scinder en différents groupes. Cette manifestation répondait à l'appel d'Eric Drouet, qui avait initialement appelé à manifester devant le château de Versailles (Yvelines).

Un dixième décès

Quelques incidents ont éclaté à Bordeaux et à Toulouse. Les forces de l'ordre sont également intervenues au niveau du péage du Boulou (Pyrénées-Orientales) pour évacuer une centaine de "Gilets jaunes" qui avaient occupé pendant la matinée ce péage situé à une dizaine de kilomètres de la frontière espagnole. Les forces de l'ordre sont aussi intervenues dans la matinée pour libérer l'une des voies d'accès au pont de l'Europe, qui relie la France à l'Allemagne, mettant fin à près d'une heure et demie de blocages par une centaine de "Gilets jaunes".Dans la nuit de vendredi à samedi, un dixième décès est survenu en marge du mouvement, à proximité d'un rassemblement de "Gilets jaunes" près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Le mouvement, qui a commencé mi-novembre sur fond de contestation de la hausse des prix des carburants, a vu depuis ses revendications s'élargir aux questions de pouvoir d'achat et de représentativité des citoyens. Le Parlement a adopté vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise.