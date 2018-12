"Gilets jaunes" : "Acte VI" ou "trêve des confiseurs" ?

La mobilisation des "Gilets jaunes", lancée le 17 novembre contre la hausse des taxes sur les carburants avant de s'élargir à la question plus globale du pouvoir d'achat, a connu un net recul samedi, à l'occasion d'une cinquième journée de manifestation nationale, avec 66.000 manifestants comptabilisés par le ministère de l'Intérieur, contre 136.000 lors des deux week-ends précédents.

Lire aussi : "Gilets jaunes": le mouvement s'est essoufflé pour l'"acte V"

Mais quelques 'Gilets jaunes" ont déjà proposé d'autres moyens d'actions et d'autres lieux de ralliements pour l'"Acte Vi". Eric Drouet, un des leaders du mouvement, a appelé sur une page Facebook à un rassemblement à Versailles à partir de 8 h samedi.

"Fini Paris et ses petites rues !", peut-on lire dans la description de l'événement.

Le choix de cette ville, ancien siège de la royauté française, n'est pas un hasard pour celui qui avait appelé à "entrer dans l'Élysée". Le château de Versailles et le reste du domaine seront d'ailleurs fermés, en prévision d'une possible manifestation.

Des mesures d'urgence pour tenter d'apaiser avant Noël

L'Assemblée nationale a donné son feu vert dans la nuit de jeudi à vendredi pour avancer la défiscalisation des heures supplémentaires au 1er janvier au lieu du 1er septembre 2019, lors de l'examen en urgence du projet de loi "Gilets jaunes".

Tous les salariés, y compris les fonctionnaires, pourront bénéficier de ce dispositif, qui coûtera à l'État et à la Sécurité sociale 2,4 milliards d'euros de plus que prévu. Les sommes perçues seront en outre exonérées d'impôt sur le revenu jusqu'à 5.000 euros nets par an - mais pas de CSG-CRDS - et par conséquent exclues du calcul du prélèvement à la source.

Lire aussi : Loi "Gilets jaunes": le retour du "travailler plus pour gagner plus" de Sarkozy

"On a choisi l'impôt sur le revenu", plutôt que la CSG-CRDS, car "à partir du moment où on détricot(e) la CSG sur un dispositif pérenne, on donne un signal qui touche au coeur du sujet de la solidarité", a expliqué la ministre Pénicaud.

Des mesures qui ne répondent pas à l'urgence économique et sociale

Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, avait estimé jeudi que les mesures gouvernementales sur la prime d'activité ou la CSG "ne répondent pas à l'urgence économique et sociale", craignant que la défiscalisation des heures supplémentaires ne détruise des emplois.

Le texte prévoit de défiscaliser les heures supplémentaires, une mesure "appréciée par les salariés", mais que Laurent Berger considère comme "potentiellement destructrice d'emplois", notamment dans les petites et grandes entreprises.

Globalement, "ces mesures ne correspondent pas à l'état d'urgence économique et sociale", estime le secrétaire général de la CFDT.

Pour lui, l'urgence est de "redéfinir notre contrat social, de construire des protections et des droits pour les plus exposés, de rétablir la justice fiscale".

"Il est bien trop tôt pour parler de virage social" du quinquennat. Laurent Berger considère que ce dernier n'interviendra que si "on redéfinit la fiscalité", "on redonne la priorité à l'emploi, au pouvoir d'achat, aux salaires, à la protection sociale", mais aussi "quand nous construirons les réponses ensemble". Or il n'y a "pas encore" de dialogue social entre le président et les syndicats, selon lui.

Le commerce souffre des samedis à répétition de fermeture

Le climat des affaires s'est sensiblement dégradé ce mois-ci en France et est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2016, selon les données publiées vendredi par l'Insee. L'indicateur global du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de cette enquête mensuelle, s'inscrit à 102, en baisse de trois points par rapport à sa valeur de 105 en novembre (révisée en hausse d'un point par rapport à la précédente estimation).

A ce niveau, qui marque un plus bas depuis décembre 2016, cet indicateur s'inscrit en net repli par rapport au pic atteint en fin d'année dernière. Il se maintient cependant toujours au-delà de sa moyenne de longue période, calée à 100, qu'il dépasse depuis janvier 2016. Par secteurs, l'indicateur de l'industrie manufacturière s'est inscrit à 104, perdant un point par rapport à la marque de 105 enregistrée en novembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne en recul de deux points, à 103.

Le recul est particulièrement prononcé dans le commerce de détail - dont l'indicateur sectoriel chute de sept points, à 100, son plus bas niveau depuis février 2015 - dans un contexte marqué par le mouvement des "Gilets jaunes".

Pour Pierre Pellarey, directeur général du Printemps Haussmann, "Le Printemps estime que le recul du chiffre d'affaires de son magasin vedette parisien devrait avoisiner au final 10% en décembre", a déclaré vendredi celui-ci sur France Info.

Le distributeur a été contraint d'évacuer le 1er décembre son magasin du boulevard Haussmann, qui a gardé ses portes closes le samedi suivant, ce qui s'est alors traduit par un manque à gagner d'environ 20% sur les ventes.

"Après, les clients se sont adaptés. On assiste aujourd'hui à un rattrapage qu'on n'avait pas tout à fait prévu dans son ampleur", a expliqué le directeur général du Printemps Haussmann.

Anticipant les difficultés, les consommateurs se sont notamment reportés sur les jours de semaine et sur le dimanche.

"On sera en baisse probablement de l'ordre de 10%", a dit Pierre Pellarey, ajoutant compter sur le dernier week-end avant Noël dans cette période cruciale des fêtes de fin d'année, qui représente 20% du chiffre d'affaires annuel.

Sur l'ensemble de l'exercice, qui se terminera en mars 2019, le Printemps Haussmann continue d'espérer un chiffre d'affaires record. "On pensait finir aux alentours de +6-8%. On finira probablement aux alentours de +6%", a-t-il ajouté.

(avec agences)