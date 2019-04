Grand débat, petites réponses : l'opposition déçue, les Français pas convaincus

(Crédits : Reuters)

Le chef de l'État a livré jeudi devant la presse ses réponses au Grand débat national, pour tenter d'éteindre la crise des "Gilets jaunes" et relancer son quinquennat, à un mois des élections européennes. Peu enthousiastes, opposition comme syndicats jugent les mesures "imprécises". D'autres parlent carrément d'un virage social manqué. Les Français, eux, ne semblent pas non plus convaincus par la prestation d'Emmanuel Macron.