La Cour des comptes inquiète d'une dette non maîtrisée, appelle à un effort "dans la durée"

La crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 va conduire la France à une récession inédite cette année, avec une dette publique qui devrait gonfler pour s'élever à 120,9% du PIB, selon les prévisions du gouvernement. (Crédits : Charles Platiau)

Les Sages de la rue Cambon ont établi trois scénarios de reprise de l'activité, et même le plus optimiste ne prévoit pas un retour au niveau d'endettement d'avant la crise d'ici à 2030. Pour la Cour, "il ne faut pas tout attendre" de la croissance et "un effort de redressement structurel des finances publiques doit être engagé" dès que les conditions économiques le permettront.