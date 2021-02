La garantie de revenu de 900 euros pour 400.000 travailleurs précaires prolongée jusque fin mai

(Crédits : AFP)

Cette aide - évaluée à plus de 1 milliard d'euros - était initialement prévue pour couvrir les mois de novembre, décembre, janvier et février. Elle est prolongée pour les mois de mars, avril et mai. "Plus de 400.000 personnes en ont d'ores et déjà bénéficié au titre des mois de novembre et décembre parmi lesquelles 165.000 jeunes de moins de 30 ans", indique le ministère. Les premiers versements de l'aide ont été effectués le 5 février, au titre des mois de novembre et décembre.