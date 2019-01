La mobilisation des Gilets Jaunes s’essouffle

Des milliers de "Gilets jaunes" ont défilé samedi à Paris et en province lors d'une nouvelle journée de manifestations, marquée par des heurts mais une mobilisation en retrait à la mi-journée par rapport au 12 janvier, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministère a fait état de 27.000 manifestants dans toute la France à 14h00, dont 7.000 à Paris. La semaine dernière à la même heure, il en dénombrait 32.000, dont 8.000 dans a capitale. Selon les préfectures ou services de police concernés, ils étaient près de 10.000 à Toulouse, dont Maxime Nicolle, alias Fly Rider, une figure du mouvement, 2.500 à Marseille, 4.000 à Bordeaux, un millier à Lyon, 800 à Nantes.

Des dissensions sont par ailleurs apparues au grand jour entre deux de leurs figures médiatiques, Priscillia Ludosky et Eric Drouet. La première, à l'origine de la pétition contre la hausse des taxes sur le carburant à l'origine du mouvement, a notamment accusé en début de semaine le second, un routier déjà arrêté deux fois à Paris en marge de manifestations, d'user d'"intimidation" de menaces, de mensonges et de "harcèlement".

Dixième samedi de mobilisation

Ce dixième samedi de mobilisation depuis le 17 novembre faisait figure de test pour l'exécutif, qui mise sur le "grand débat national" lancé cette semaine par Emmanuel Macron pour apaiser cette fronde inédite, ponctuée d'épisodes très violents. A Paris, où trois manifestations avaient été déclarées, le cortège principal, parti de l'Esplanade des Invalides, dans le VIIe arrondissement, a défilé d'abord dans le calme, derrière une banderole proclamant "Elus, vous rendrez des comptes" et encadré par un service d'ordre de "Gilets jaunes" arborant un brassard blanc.

Mais le retour aux Invalides, après une boucle d'une quinzaine de kilomètres, a donné lieu à un face à face tendu, à partir de 16h00, entre les manifestants les plus déterminés et les forces de l'ordre, avec jets de projectiles des premiers, usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau des secondes. A Lyon, la situation a commencé à se tendre quand les forces de l'ordre ont bloqué à coups de gaz lacrymogènes et de balles de défense des manifestants qui tentaient de pénétrer dans le quartier commerçant de la Presqu'île, très fréquenté en ce week-end de soldes. A Marseille, où un policier a été blessé, au moins deux manifestants ont été interpellés pour des jets de projectiles, a annoncé la préfecture. A Rouen, un policier et un gendarme ont aussi été blessés par des projectiles. Des incidents ont aussi été signalés à Toulouse.