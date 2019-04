La réforme des retraites, explosive ? Buzyn "pas inquiète" (malgré la porte claquée par FO)

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn a dit vendredi qu'elle n'était "pas inquiète" au sujet de la capacité du gouvernement à mener la prochaine réforme potentielle explosive des retraites, malgré le départ de Force ouvrière de la concertation.

Le troisième syndicat de France a annoncé mercredi qu'il quittait les discussions menées par le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye depuis le printemps 2018, estimant que la réforme ne répondait qu'à des motifs budgétaires.

"FO prend une décision qui était dans l'air depuis le début car, en réalité, ils n'adhérent pas à une réforme universelle des retraites et notamment à la retraite par points", a déclaré Agnès Buzyn sur Public Sénat.

"Moi, je pense que tous les syndicats reviendront à la table de la concertation, je ne suis pas inquiète", a-t-elle ajouté.

"Cette concertation s'est faite de façon remarquable. Le haut-commissaire a mené cela depuis un an et demi . (...) Les modélisations financières ont été partagées avec les organisations syndicales, ce qui permet à chacun de travailler dans le calme et donc ce calme va se poursuivre", a-t-elle dit, concluant ainsi: "Je ne suis pas inquiète sur la capacité que nous aurons à mener cette réforme."