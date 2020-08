Le nombre des défaillances d'entreprises en forte hausse

(Crédits : Reuters/Alessandro Bianchi)

Au deuxième trimestre, et malgré les soutiens publics, 147 grandes entreprises sont tombées en défaillance dans le monde, dont 20 en France, selon Euler Hermes. La tendance devrait s'alourdir dans les prochains mois, et peser notamment sur les PME et les ETI par un effet domino.