Le PIB à 0% : l'économie française stagne au premier trimestre sur fond d'inflation et de guerre en Ukraine

Zéro tout rond. Voilà pour la première estimation de croissance de l'activité économique du premier trimestre 2022 publié par l'Insee ce vendredi 29 avril. La croissance marque ainsi nettement le pas après une progression de 0,8% enregistrée au quatrième trimestre de 2021 (chiffre révisé à la hausse de 0,1 point) et la forte reprise de l'ensemble de l'année dernière (7%).

Traditionnellement moteur de la croissance française, la consommation des ménages a reculé « nettement » au premier trimestre, indique l'Insee, prenant de court les prévisions des économistes, qui s'attendaient à ce qu'elle résiste encore en début d'année.

La vague Omicron très forte en janvier, la hausse des prix, en particulier de l'énergie, accentuée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, ont ainsi contraint les dépenses des ménages, notamment dans l'hébergement-restauration et l'habillement-textile. L'inflation a ainsi atteint 4,5% sur un an en mars, du jamais vu depuis le milieu des années 1980.

La crise sanitaire encore très présente en janvier a encore marqué la production de biens et services au premier trimestre (qui augmente de 0,5%), avec une forte baisse de l'activité dans l'hôtellerie-restauration, les services d'éducation, « liée à la fermeture de certaines classes », et à l'inverse une amélioration dans les services de santé. La production de biens a, elle, accéléré, après deux trimestres de stabilité.

Pour l'instant l'investissement résiste, même s'il se tasse, avec une progression de 0,2% au premier trimestre, tiré par les investissements en services informatiques en lien avec la numérisation croissante des entreprises.

Enfin, le commerce extérieur poursuit son redressement, même si c'est à « un rythme toutefois moins soutenu que le trimestre précédent », souligne l'Insee, avec une hausse de 1,5% des exportations, quand les importations ont progressé de 1,1%.

Un chiffre inférieur aux estimations

Cette estimation est bien inférieure aux attentes puisque l'Institut national de la statistique prévoyait une croissance de 0,3%. Prévision quasiment identique de la Banque de France qui tablait sur une petite progression du produit intérieur brut (PIB) de 0,25%. Son gouverneur, François Villeroy de Galhau, déclarait d'ailleurs mi-avril : « la croissance française semble résister mieux que chez nos voisins, mais incontestablement, nous allons devoir traverser des temps économiques plus difficiles ».

Les chiffres de croissance du premier trimestre des autres pays européens ne sont pas encore connus. L'Allemagne a néanmoins revu à la baisse sa prévision pour l'année 2022 cette semaine. Le gouvernement allemand mise désormais sur une hausse de 2,2%, contre 3,6% prévue en janvier, et une inflation à 6,1% alors qu'il attendait 3,3% précédemment. Et ce, en raison de la guerre en Ukraine qui plombe particulièrement son activité économique.

Outre-Atlantique, les chiffres du premier trimestre sorti ce jeudi montrent que la croissance américaine a subi un coup d'arrêt inattendu. Le PIB s'est contracté de 1,4% mais l'économie « reste résiliente », a estimé Joe Biden, invoquant des « facteurs techniques » pour expliquer cette baisse de régime.

Le Produit intérieur brut de la première économie du monde a diminué en rythme annualisé, c'est-à-dire projeté à ce rythme sur l'année. Comparée simplement au dernier trimestre, la baisse est de 0,4%, selon les données du département du Commerce. Les analystes prévoyaient, eux, une croissance de 1,1%. Ce premier trimestre marque un net renversement de tendance par rapport au taux de croissance annualisé de 6,9% enregistré au quatrième trimestre 2021. Cette contreperformance va sérieusement compliquer la tâche de la Banque centrale américaine (Fed) qui comptait relever agressivement les taux pour juguler l'inflation.

ZOOM : FORTE BAISSE DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN MARS

L'Insee a également publié ce vendredi 29 avril les chiffres de la consommation des ménages français en mars. Il s'avère qu'elle a « nettement » baissé, de 1,3%. « Cette baisse est principalement due au recul de la consommation alimentaire (-2,5%) et, dans une moindre mesure, à celui de la consommation d'énergie (-1,6%) », a précisé l'Institut national de la statistique qui a aussi légèrement révisé en hausse à +0,9% le redressement observé en février.

Sur un an, l'ensemble des dépenses de consommation des ménages diminue de 2,4%, celles des dépenses alimentaires et de l'énergie se contractant respectivement de 6,9% et 1,3%, contre une hausse de 1,3% dans les biens fabriqués.

La chute de la consommation alimentaire sur un mois en mars, qui pèse pour 38% du total, s'explique par « une forte baisse de la consommation de produits agricoles et agroalimentaires », a commenté l'Insee. La baisse dans cette catégorie est bien plus forte sur un an (-6,9%), mars 2021 ayant été une période exceptionnelle durant laquelle la pandémie de Covid-19 avait « conduit à remplacer des services de restauration par de la consommation alimentaire ».

Côté énergie, la consommation a elle aussi continué de diminuer le mois dernier, en particulier à cause du repli de la consommation de carburants (-1,8% après +2,7% en février) ainsi que de celle en gaz et en électricité (-1,5% après -2,4%).

Les biens fabriqués, qui pèsent pour 44% du total, ont accusé un fléchissement de 0,1%, une situation contrastée par rapport à février, qui avait vu la consommation de cette catégorie de biens augmenter de 2,2%. Cela s'explique par un « net repli de la consommation en biens durables » (-1,2% après +1,6%) - au premier rang desquels les matériels de transport (-2,8% après +1,4%) et en particulier les ventes de voitures - et la nouvelle baisse de la consommation en « autres biens fabriqués » (-0,3% après -0,4%).

En revanche, la consommation en habillement-textile augmente de nouveau (+3,1% après +8,7%), note l'Insee, principalement grâce au « rebond des achats de chaussures ».

(Avec AFP)