Législatives : la plupart des spécialistes du numérique ont été réélus, la gauche manque d'experts reconnus

Pas d'hécatombe cette fois. Contrairement à 2022, où la moitié des députés qui s'étaient illustrés sur les sujets liés au numérique avaient pris la porte, les élections législatives de 2024 ont relativement épargné les spécialistes de la tech. Et ce malgré la recomposition spectaculaire de l'Assemblée nationale en trois grands blocs, dominés par le Nouveau Front Populaire et caractérisés par le renforcement des forces du RN et le rétrécissement de la macronie.

Les « piliers » tous reconduits

Les quatre députés les plus en pointe dans le secteur ont tous été reconduits. Elu avec 60,9% des voix au second tour en Vendée, Philippe Latombe (Modem) rempile pour porter, entre autres, les sujets de souveraineté numérique, de protection des données personnelles -il est membre du collège de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL)-, de cloud et de cybersécurité.

Il est rejoint par les macronistes Eric Bothorel (Côtes-d'Armor) et Paul Midy (Essonne). Tous deux candidats malheureux pour le maroquin gouvernemental lors des remaniements de juillet 2022 puis du début d'année, ils ont été réélus dans leur fief avec respectivement 41,2% (dans une triangulaire) et 51,7% des suffrages. Le premier est un spécialiste tout-terrain, à l'aise autant sur les réseaux télécoms, la cybersécurité ou la French Tech. Le second a pris à bras le corps les sujets de financement des startups et de l'innovation, via un rapport remarqué dans lequel il proposait la réforme du dispositif Jeune Entreprise Innovante (JEI) pour labelliser environ 2.000 startups supplémentaires par an avec, à la clé, des aides pour lever des fonds, embaucher, gérer sa trésorerie et accéder à la commande publique.

Enfin, Jean-Noël Barrot (Yvelines), ministre délégué au Numérique de juillet 2022 à février 2024, a largement été réélu. Très apprécié de l'écosystème tech, le vice-président du Modem et proche de François Bayrou a imprimé sa marque grâce à la loi SREN (Sécuriser et réguler l'espace numérique). Si le texte a été définitivement adopté par sa successeure en avril dernier, c'est lui qui avait mis en oeuvre ses principales dispositions, notamment le filtre anti-arnaques, le blocage rapide des sites pornographiques accessibles aux mineurs, la peine de bannissement des réseaux sociaux pour les cyber-harceleurs, ou encore la lutte contre certaines pratiques anticoncurrentielles dans le cloud.

Une fois passé ministre délégué aux Affaires européennes depuis le début de l'année, Jean-Noël Barrot a conservé un fort intérêt pour les sujets liés au numérique, notamment les ingérences étrangères via les réseaux sociaux ou encore les règlements européens sur le numérique (DSA, DMA, AI Act). Mais rien ne dit qu'il privilégiera les sujets tech aux sujets internationaux, dans la lignée de l'héritage familial, une fois redevenu député.

La même question se pose pour Marina Ferrari, également membre du Modem. L'éphémère secrétaire d'Etat au Numérique pendant cinq mois n'a guère eu le temps d'imprimer sa marque et son bilan restera bien maigre. D'autant plus que la savoyarde, réélue avec 58,1% des voix dans sa circonscription, ne s'était jamais préoccupée au Palais Bourbon des sujets numériques avant d'entrer au gouvernement. Le fera-t-elle après son passage à Bercy ?

Les commissions spécialisées peu chahutées

A l'exception de ces piliers, peu de députés s'étaient illustrés médiatiquement depuis 2022 sur les enjeux du numérique, pourtant cruciaux pour la transformation de l'économie et la souveraineté technologique de la France et de l'Europe.

En revanche, ces sujets sont au cœur de deux organes de l'Assemblée : la Commission supérieure du Numérique et des Postes (CSNP), et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

Composée de 7 députés et de 7 sénateurs (ainsi que 3 personnalités indépendantes), la CSNP a perdu l'indéboulonnable Mireille Clapot (Renaissance), battue dès le premier tour dans la Drôme. Discrète mais active, l'élue s'était particulièrement investie sur les sujets liés à la désinformation et aux réseaux sociaux. Si le député Xavier Batut (Horizons) a lui aussi été battu au second tour dans la Seine-Maritime, les cinq autres élus de la Commission ont été réélus. Parmi eux, Aurélien Lopez-Giguori (RN, élu dans l'Hérault) est l'un des seuls députés d'extrême droite familiers avec les enjeux du numérique et actifs sur le sujet. Anne Le Hénanff (Horizons), Sophia Chikirou (LFI), Stéphane Travert (Renaissance) et Angélique Ranc (RN) ont aussi été reconduits.

Même reconduction massive pour les députés membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Leur mission : informer le Parlement - Assemblée nationale et Sénat - des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique dans les politiques publiques, afin d'éclairer ses décisions. Situés à l'interface entre le monde politique et le monde de la recherche, ces députés jouent le rôle d'interlocuteurs reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique. Depuis 2022, ils ont surtout travaillé sur les liens entre les choix technologiques et les sujets d'énergie, de santé et d'environnement.

Sur 18 députés, 15 ont été réélus. Trois des quatre vice-présidents -Pierre Henriet, Horizons), Jean-Luc Fugit (Renaissance) et Gérard Leseul (PS)- ont été réélus et comptaient parmi les membres les plus actifs. les députés Philippe Bolo (Modem), Christine Arrighi (EELV), Olga Givernet (Renaissance) ou encore Mereana Reid Arbelot (du parti Tavini en Polynésie française) se sont aussi distingués par des rapports et ont été réélus. Parmi les trois battus, Huguette Tiegna (Renaissance dans le Lot) avait notamment travaillé sur l'innovation dans la loi de programmation militaire, tandis que l'avocat Victor Habert-Dassault (LR), héritier politique de la dynastie Dassault dans l'Oise, s'était penché sur la loi SREN ou encore sur la lutte contre les arnaques sur les réseaux sociaux.

La gauche va devoir se révéler

Seule ombre au tableau : à quelques exceptions près, les élus de gauche et du RN ne sont pas illustrés depuis 2022 sur les sujets numériques. Pourtant, certains d'entre eux, à l'image des LFI Ugo Bernalicis (fin connaisseur d'Internet et des jeux vidéo) ou encore Danielle Simonnet (qui a travaillé sur l'économie des plateformes numériques) ne manquent ni de compétences ni d'intérêt pour ces enjeux cruciaux, mais avaient choisi de s'intéresser à d'autres sujets, plus médiatiques peut-être, dans l'hémicycle.

Si le RN ne semble pas en capacité de figurer dans un gouvernement, la gauche, qui est arrivée en tête des élections avec le Nouveau Front Populaire, va devoir faire émerger de nouvelles figures pour incarner ces sujets à l'Assemblée nationale. D'autant plus que le « contrat de législature » du Nouveau Front Populaire comporte quelques dispositions sur le numérique, essentiellement dans le sens d'une souveraineté numérique renforcée (création d'une agence publique des logiciels libres), et d'une plus grande régulation des risques des technologies, à l'échelle européenne et française (mission nationale de maîtrise de l'intelligence artificielle, interdiction de la reconnaissance faciale, plan sur l'impact du numérique sur la santé ou à l'école).