Les aides sociales coûtent "un pognon de dingue" ? Ce qu'a vraiment dit Macron

Emmanuel Macron estime dans une vidéo d'une réunion de travail diffusée mercredi que les aides sociales coûtent "trop de pognon", des propos susceptibles de lui valoir de nouvelles critiques sur le thème du "président des riches". Et c'est l'interprétation qui semble dominer dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sauf que.

Sauf qu'il ajoute aussitôt, et la deuxième partie de l'argumentation est cardinale : c'est "trop de pognon" parce que ces aides échouent à sortir "les gens de la pauvreté". On comprend alors que ce n'est donc pas trop d'argent qui est mis dans les aides sociales et que le président veut simplement dire - très explicitement, il suffit de réécouter la vidéo, ci-dessous - que l'Etat dépense trop d'argent sans résultat. Si mépris du peuple il y avait chez Macron, cette dernière saillie du chef de l'Etat ne serait donc pas le bon exemple.

Il aurait pu utiliser d'autres formules du même acabit : "Ça ne sert à rien de casquer en pure perte", et l'on note que Jupiter évite le registre mythologiques alors qu'il y avait toute prête cette formule : "Les aides sociales, c'est le tonneau des Danaïdes".

Cet enregistrement (à réécouter ci-dessous) a été diffusé par sa conseillère en communication Sibeth Ndiaye sur Twitter dans la nuit, quelques heures avant un discours du chef de l'Etat devant le 42e congrès de la Mutualité française, à Montpellier, censé "redonner de la cohérence à l'approche sociale" de l'exécutif.

"On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif", (...) "Donc, toute notre politique sociale, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble, et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs", dit-il dans cet enregistrement d'une réunion de travail à l'Elysée.

"On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres, on n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir", ajoute-t-il. "Sur la santé c'est pareil."