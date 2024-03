Les chauffeurs VTC toucheront désormais un minimum de neuf euros par course

Les chauffeurs VTC vont un peu mieux gagner leur vie. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) a annoncé mercredi que les chauffeurs bénéficient désormais de neuf euros minimum, au lieu de 7,65 euros auparavant.

Les plateformes avaient conclu ces accords en décembre 2023 pour une revalorisation des rémunérations des chauffeurs. L'homologation de ces accords a été publiée au Journal officiel du 26 mars 2024. Ces tarifs sont obligatoires depuis pour l'ensemble des plateformes de VTC, d'Uber à Heetch en passant par Bolt.

Karim Daoud, président d'une des principales organisations de chauffeurs, l'Association des VTC de France (AVF), avait estimé en décembre que cet accord longuement négocié représentait « une révolution dans le monde du VTC ». Ces avancées vont permettre aux chauffeurs de mieux affronter la hausse générale des coûts, nourrie par l'inflation, mais aussi la nécessité d'investir dans des véhicules moins polluants, avait-il ajouté.

Des chauffeurs réclament des conditions de travail équitables par rapport à celles des taxis

De nombreux chauffeurs continuent cependant à manifester pour demander des conditions de travail équitables par rapport à celles des taxis. Ces derniers, à l'occasion d'opérations escargot début mars ont dénoncé la « concurrence déloyale » des VTC et le non-respect de la loi Grandguillaume 2, qui prévoit notamment d'interdire les maraudes électroniques, pour imposer aux VTC de rentrer au garage après chaque course.

Certains chauffeurs demandent à être reconnus comme des salariés des plateformes

Certains demandaient aussi à être reconnus comme des salariés des plateformes, comme le proposait un projet de directive de la Commission européenne. Celle-ci a finalement été adoptée début mars mais, avec l'opposition de la France et de l'Allemagne, elle a été vidée de sa substance et laisse les États décider de la façon de qualifier les travailleurs. La Grèce et l'Estonie ont aussi refusé de soutenir le texte, empêchant d'atteindre la majorité requise de 15 États membres représentant 65% de la population de l'UE.

Bruxelles évalue à « au moins 5,5 millions, » sur un total de près de 30 millions, le nombre de travailleurs des plateformes aujourd'hui considérés à tort comme indépendants au sein de l'UE. « Il est profondément décevant que les États membres de l'UE n'aient pas été en mesure de voter aujourd'hui la directive » a déclaré alors le commissaire européen aux Droits sociaux, Nicolas Schmit, à l'origine du projet. La France s'inquiétait que la législation déclenche des requalifications massives, y compris de personnes attachées à leur statut d'indépendant.

Par ailleurs, des élections professionnelles sont prévues du 22 au 30 mai pour les chauffeurs VTC comme pour les livreurs indépendants.

(Avec AFP)