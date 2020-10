Les limites du plan de relance pour les petites villes

Elles hébergent 38% de la population nationale. Les petites villes - de moins de 20.000 habitants - vont bénéficier d'un plan de relance de 3 milliards d'euros sur six ans, soit le temps du mandat municipal 2020-2026. Ce dernier sera porté par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), avec des crédits du ministère de la Cohésion des territoires, de la Banque des territoires, de l'ANCT, du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et de l'Agence nationale pour l'habitat.

Quels critères pour la "centralité" ?

Le gouvernement entend "partir des territoires", "apporter une réponse sur-mesure", "mobiliser davantage de moyens", "combiner une approche locale et nationale" et "se donner du temps". Parmi les dix mesures-clés sur soixante mises en avant par l'exécutif: le financement de postes de managers de centre-ville, via une subvention de 40.000 euros pour deux ans,...