Les soldes prolongées d'une semaine jusqu'au 1er août

Cela ne permettra pas de compenser les pertes liées aux pillages et aux saccages mais la mesure permettra de donner un petit coup de pouce aux commerçants. Les soldes seront prolongées d'une semaine, jusqu'au 1er août et les commerçants qui le souhaitent pourront ouvrir ce dimanche, a annoncé mercredi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, une mesure destinée à aider les commerçants dont l'activité a été touchée par les émeutes.

A la demande des commerçants, « nous allons prolonger les soldes jusqu'au 1er août », a-t-elle déclaré lors d'un entretien sur France 2, ajoutant que les commerçants qui le souhaitent pourront « ouvrir ce dimanche » afin de « se rattraper notamment du week-end passé ».

Des émeutes qui ont perturbé les soldes

Les soldes seront prolongées d'une semaine, jusqu'au 1er août. Les émeutes liées à la mort de Nahel M. avaient « mis un coup d'arrêt brutal à l'activité des soldes » pour les grandes enseignes, passées de +8% de chiffre d'affaires mercredi à +4,1% sur les cinq premiers jours par rapport à 2022, avait regretté ce mardi l'Alliance du Commerce. Cette dernière, qui regroupe grands magasins et enseignes de l'habillement et de la chaussure, représente 27.000 magasins et s'appuie sur un panel d'adhérents pour établir des données. Vandalisme et « fermetures par anticipation » des commerces ont stoppé le bon démarrage des soldes, « témoignant d'une attente forte des clients pour des prix attractifs dans une période d'inflation », a encore déploré l'Alliance du Commerce.

La région parisienne « enregistre les plus mauvais résultats », avec une baisse globale de -2% du chiffre d'affaires sur cette première partie des soldes (qui durent du 28 juin au 25 juillet). De grands centres commerciaux ont été particulièrement touchés, tels Rosny 2 en Seine-Saint-Denis (-31%) ou encore les Terrasses du Port à Marseille (-17%), note le panel. Cette chute d'activité se ressent également sur les sites touristiques comme les Champs-Elysées (-17,4%). « Au minimum, 25% du chiffre d'affaires des soldes est réalisée durant les 5 premiers jours », a chiffré l'Alliance du Commerce.

Les commerçants appellent l'Etat à l'aide

Yohann Petiot, son directeur général, avait déclaré lundi à l'AFP souhaiter la prolongation de cette période de déstockage strictement encadrée. Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement (FNH) qui rassemble les détaillants indépendants, a lui aussi affirmé que les soldes « avaient bien démarré » avant les violences.

A Marseille, certains magasins « n'ont connu qu'un seul jour de soldes » avant de subir des dommages ne leur permettant pas de poursuivre leur activité, constate-t-il. Le professionnel craint également que la baisse d'activité touristique n'ait un impact différé, « à partir du 14 juillet », sur les magasins de mode, « la part touristique de la clientèle en centre-ville avoisinant les 40% pendant l'été », selon lui.

L'Etat a ouvert la porte mardi à des annulations de cotisations sociales ou fiscales pour les entreprises touchées par les émeutes mais compte surtout sur les assureurs. Un appel entendu par France Assureurs qui a demandé à ses membres de « réduire » les franchises pour les « petits commerçants indépendants les plus durement touchés ».

