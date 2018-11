Macron annonce un Haut conseil pour le climat

Après maints reports, la très attendue programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui donne la trajectoire du pays pour les 10 années à venir et dessine une stratégie pour les années suivantes, devrait enfin être publiée mardi 27 novembre. L'Élysée a en effet confirmé vendredi à l'AFP qu'Emmanuel Macron la présenterait devant les membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE), composé d'élus, de syndicats, d'ONG et d'associations, dans l'objectif la rendre "acceptable".

En parallèle, le président devrait annoncer la création d'un Haut conseil pour le climat. Composée d'experts, cette nouvelle structure dédiée au climat aurait notamment vocation à "à susciter moins de crispations" sur la "politique énergétique et ses conséquences fiscales", précise l'hebdomadaire du dimanche. Elle sera placée sous l'autorité du premier ministre.

Si l'Elysée affirme y travailler "depuis septembre", cette annonce ressemble à s'y méprendre à une tentative de réponse à l'opposition manifestée par le mouvement des gilets jaunes.

Des experts favorables à un accompagnement mieux calibré

Parmi ses membres devraient figurer notamment Laurence Tubiana, ex-négociatrice pour la France lors de la COP21, aujourd'hui directrice de la European Climate Foundation (ECF) et Pascal Canfin, président de WWF France.

L'une comme l'autre se sont récemment exprimés sur le sujet de la transition écologique et de l'opposition manifestée par les gilets jaunes. Tous deux plaident en faveur d'un maintien du cap sur la fiscalité écologique et la hausse de la contribution énergie climat. Mais ils souhaiteraient des mesures d'accompagnement plus ciblées pour les plus précaires et mieux calibrées, orientant d'ores et déjà les aides vers des solutions plus durables plus longtemps. Il est en effet aberrant, par exemple, que les primes annoncées puissent permettre le rachat d'un véhicule diesel neuf, certes moins polluant qu'un plus ancien, mais qui deviendra lui aussi obsolète à mesure du durcissement des restrictions, notamment dans les villes.

Vers plus de transparence sur la fiscalité écologique ?

Surtout, ces experts soulignent la nécessité d'une plus grande transparence quant à l'affectation des revenus de la fiscalité écologique. Des personnalités du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) devraient également faire partie de ce Haut conseil pour le climat.

Cette structure sera "dotée de moyens" et pourra "intervenir sur toutes les politiques publiques" en ayant en charge de s'assurer de "la soutenabilité sociale et économique" de ces politiques.

En revanche, pour l'heure, la présidence exclut tout report de la hausse des taxes sur les carburants prévue le 1er janvier,. "Il n'y aura pas de virage", dit un responsable de la Macronie, "on ne change pas de cap".