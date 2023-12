Noël 2023 : près d'un Français sur quatre va essayer de revendre ses cadeaux

Cette année, comme les précédentes, la saison de la revente de cadeaux est ouverte. D'après une étude Ipsos pour Rakuten France, 16% des Français songeaient à revendre leur cadeau par nécessité budgétaire. Un phénomène qui devient presque une tradition de fin d'année, mais avec l'inflation qui occupe les esprits, cette pratique affiche une hausse inédite de 6 % par rapport au noël précédent. En dix ans, la tendance a même progressé de 10 points, selon Ebay France.

Dans le détail, selon le baromètre annuel Kantar/eBay publié le 20 décembre, c'est presque un Français sur quatre (23%) qui comptent se lancer dans le mercato d'hiver des cadeaux cette année. Parmi eux, 30 % cherchent à rembourser le cadeau sur présentation de la facture, tandis que 29 % se détournent vers un présent qui leur plaît.

Même, d'après nos recherches sur Google Trends, le portail qui mesure les tendances des requêtes des internautes, on observe un pic, à 20h, le lundi 25 décembre, pour les termes « revendre cadeaux » et « eBay » sur Google Search France.

Quels produits se retrouvent sur la sellette ?

Avec l'engouement autour du film « Barbie » de Greta Gerwig, les poupées éponymes se hissent au top des reventes cette année, selon la plateforme américaine.

« 2023 a été une année Barbie et cela a fait partie des cadeaux très achetés à Noël, donc il y a beaucoup d'annonces en ce sens », a commenté Louise Benzrihem, chargée de mission pour la plateforme eBay France.

La franchise du géant du jouet américain Mattel semble concurrencer un autre classique de la revente à Nöel : la high tech et notamment les consoles de jeux vidéo. Des équipements onéreux (autour de 400 - 500 euros neufs ndlr.)

En sortant des écrans, les livres aussi semblent faire leur nid dans la revente selon Ebay, notamment les lauréats des prix littéraires de l'automne qui, très mis en avant dans les librairies, se retrouvent parfois en double au pied du sapin.

L'inflation, l'argument majeur

Selon un communiqué de la plateforme Ebay, ce sont trois à quatre cadeaux vendus à la minute sur leur site. Ils annoncent plus de 300.00 nouvelles annonces postées le 25 décembre 2023, et attendent le même chiffre pour le 26 décembre. Au total, plus d'un million d'offres devraient être postées d'ici le 28 décembre. Un phénomène en forte hausse, de 5 % sur un an, selon Flora Louvet, porte-parole du site de l'autre site de vente Rakuten. Une tendance que la persistance de l'inflation en France est venue accélérer.

« D'habitude, la première raison donnée pour revendre ses cadeaux était d'acheter quelque chose qui plaît. Cette année, pour la première fois, il s'agit de rembourser les factures de Noël. Les portefeuilles des Français ont été affectés, on le voit, » explique Louise Benzrihem.

Ce climat de stress financier était déjà palpable au moment des achats. D'après l'application de finances personnelles Plum, plus d'un tiers des Français ont ressenti un sentiment d'anxiété à l'idée de dépenser lors des fêtes. Pire, selon la même étude, près d'un Français sur cinq (17 %) déclare qu'il a envisagé de ne pas fêter Noël.

