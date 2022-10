Pénurie de carburants : les camions de ravitaillement pourront circuler à la Toussaint

L'exécutif multiplie les décrets pour assurer des déplacements des Français pendant les vacances de la Toussaint. Le dernier en date est un décret permettant aux poids lourds transportant des hydrocarbures de circuler à La Toussaint. Ces véhicules pourront exceptionnellement rouler le 31 octobre ainsi que les 1er et 2 novembre en raison des «tensions sur l'approvisionnement en carburants constatées sur le territoire national», selon un arrêté publié samedi au Journal officiel.

Au vu des « tensions sur l'approvisionnement en carburants constatées sur le territoire national», les interdictions de circulation des véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes prévues par un précédent arrêté d'avril 2021 sont levées pour les lundi 31 octobre, mardi 1er et mercredi 2 novembre pour «les véhicules de transport de produits hydrocarbures, à l'exception du butane, du propane et des gaz à usages industriels».

L'objectif est de permettre les approvisionnements entre dépôts pétroliers ainsi que depuis les dépôts pétroliers vers les points de distribution et les clients finaux. Pour remédier à la pénurie de carburants sur le territoire, l'exécutif a déjà pris quatre arrêtés en ce sens depuis le 7 octobre.

Au niveau national, la situation s'est nettement améliorée

La situation s'est nettement améliorée depuis qu'un accord salarial a été signé par les syndicats majoritaires de TotalEnergies, alors que la pénurie de carburants dans les stations service avait paralysé plusieurs régions de France pendant de nombreux jours.

Pour rappel, un vaste mouvement de grève a été lancé le 27 septembre dernier dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies et d'ExxonMobil. Les salariés réclamaient une augmentation de salaire face à l'inflation et aux bénéfices géants engrangés par le groupe pétrolier.

La major a d'ailleurs annoncé jeudi un bénéfice net de 6,6 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 73 millions de dollars par jour sur cette période. Cela représente une hausse de 43% par rapport au bénéfice du troisième trimestre 2021. Les bénéfices de l'entreprise dirigée par Patrick Pouyanné s'élèvent ainsi à 17,3 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année. Une performance supérieure à celle de l'ensemble de l'année 2021, qui s'explique par l'envolée des prix du pétrole et du gaz, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL).

Des tensions persistent en Ile-de-France, deux sites encore en grève

Malgré une amélioration de la situation nationale,« il reste des tensions en Ile-de-France, et dans une moindre mesure en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté», a indiqué samedi à l'AFP une porte-parole du ministère de la Transition énergétique.

« Les tensions particulières vont disparaître sous quelques jours. L'amélioration devrait se voir d'ici ce week-end», a assuré sur Franceinfo vendredi le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip), Olivier Gantois. Les difficultés concernent encore surtout l'essence sans plomb, qui n'est pas importée, selon lui.

Deux sites de TotalEnergies poursuivaient le mouvement samedi: la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime) et le dépôt de Feyzin (Métropole de Lyon). Sur ce dernier site, le délégué syndical CGT Pedro Afonso a signalé de nouvelles réquisitions, qui ont permis la sortie de 27 camions samedi matin.

«Ces réquisitions sont totalement injustifiées selon nous. Quasiment tous les autres sites sont débloqués, donc pourquoi ils nous empêchent de faire grève? Les forces de l'ordre sont présentes depuis hier devant le site car des grévistes ont bloqué le site en signe de protestation», a-t-il expliqué à l'AFP. La grève continue avec «90% de grévistes», et la CGT a envoyé une demande de médiation au ministère du Travail, selon lui.

(Avec AFP)