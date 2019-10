Radars automatiques : les recettes baissent pour la première fois depuis 15 ans

(Crédits : © Regis Duvignau / Reuters)

C'est du jamais-vu car, depuis la mise en place de ces dispositifs de contrôle et de sanction des excès de vitesse sur les routes de France, en 2003, les recettes n'avaient jamais cessé d'augmenter. Et en 2017, le montant des amendes forfaitaires et majorées avait dépassé pour la première fois la barre symbolique du milliard d'euros (1,013 milliards d'euros précisément).