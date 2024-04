Éric Dupond-Moretti, ministre XXL

Au tour d'Éric Dupond-Moretti d'entrer en action pour renforcer la lutte contre le crime organisé et les gros bonnets de la drogue. Après le lancement en mars des opérations Place nette XXL en France, et singulièrement celle à Marseille, pilotées par son collègue Gérald Darmanin, le ministre de la Justice annonce s'attaquer au « haut du spectre », selon son expression, c'est-à-dire à ces mafias qui contournent les techniques policières, infiltrent ports et aéroports, corrompent services de sécurité et autres administrations.

Le garde des Sceaux décide de frapper fort avec des mesures chocs. L'ancien avocat leur déclare la guerre pour empêcher que la France ne soit demain déstabilisée par le narcotrafic comme en Belgique et aux Pays-Bas. Sa solution est radicale. Il veut dupliquer purement et simplement le modèle italien avec la création d'un parquet national consacré à la lutte contre le crime organisé et un arsenal judiciaire inédit, digne de ce qui a permis à l'Italie - la deuxième patrie du ministre - de faire très mal aux mafias, avec notamment le maxi-procès de Palerme après l'assassinat du juge Falcone.

Plus qu'un changement de braquet, ce projet marque une volonté politique de ne pas laisser l'État de droit être remis en question de l'intérieur par la pieuvre corruptive. Éric Dupond-Moretti devra toutefois en passer probablement par un projet de loi organique

et un long processus parlementaire à l'automne. Le ténor du barreau n'a plus rien du néophyte des débuts. Alors qu'il boucle sa quatrième année Place Vendôme, il est devenu un maillon fort du gouvernement.

« Tenez vos gosses ! »

Quel jugement porter sur le ministre ? Sur le plan de la longévité, il s'inscrit dans la durée comme Badinter et Taubira (qu'il vient de dépasser). Concernant la notoriété, il éclipse la plupart de ses collègues. En matière de popularité, il se rapproche des Le Maire et Darmanin. Quant à sa capacité à réformer, il a fait beaucoup et veut faire beaucoup.

Le romancier Jules Renard disait : « Si tu as soif de justice, tu auras toujours soif. » Dupond-Moretti a une soif inextinguible ! Il lui manque la réussite politique. Il s'est ramassé aux régionales en 2021. Il a pu mesurer qu'il est parfois plus difficile de rallier à sa cause l'électeur que de convaincre un jury. L'été dernier, au moment des émeutes, il a étonné les Français en lançant aux parents défaillants : « Tenez vos gosses ! » En trouvant les mots, il est sans doute devenu « le » ministre de la Justice que les Français attendent et respectent. Le réalisateur Michel Audiard avait trouvé une bonne formule sur le sujet : « La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. » À Dupond-Moretti, la lourde tâche de dissiper le doute.

