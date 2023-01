Elisabeth Borne se dit prête à « faire encore évoluer » la réforme des retraites au Parlement

Âge de départ à la retraite, durée de cotisation, carrières longues et régimes spéciaux...Nombreux sont les points abordés par la Première ministre, Elisabeth Borne, ce mardi. Lors d'une conférence de presse, la cheffe du gouvernement a présenté les contours de la réforme des retraites, tant attendue et si controversée. « Nous voulons préserver notre système de retraite par répartition », a-t-elle ainsi martelé en préambule, et « c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer ». « C'est un choix politique essentiel », a-t-elle revendiqué.

C'est la sixième réforme des retraites en trente ans. Comme les précédentes, elle a pour objectif d'assurer l'équilibre du système en déficit et freiner les dépenses publiques, tout en finançant des contreparties, mais aussi d'autres priorités. « C'est la réforme ou la faillite », a encore affirmé le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dans le Journal du dimanche. « Laisser s'accumuler » les « déficits serait irresponsable », a abondé Elisabeth Borne, assurant proposer un « projet de justice et un projet porteur de progrès social ».

Tout en tentant d'éviter une fronde sociale comme celle qui avait paralysé la France entre décembre 2019 et février 2020 marquée par de nombreuses grèves. D'ores et déjà de nouvelles se préparent. Les syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) devraient appeler les salariés à une première journée de manifestations et de grèves le 19 ou le 24 janvier. Comme eux, l'opposition rejette tout relèvement de l'âge légal, estimant qu'il affecterait surtout les plus modestes, qui ont commencé à travailler tôt et ont déjà leurs trimestres à 62 ans. De son côté, le gouvernement a rappelé la nécessité de continuer à mener des négociations et a assuré vouloir « faire encore évoluer » la réforme « grâce à un débat parlementaire loyal et constructif ». « Nous voulons le dialogue, nous l'avons montré ces derniers mois », a déclaré la Première ministre lors de cette conférence de presse, assurant que « cette présentation n'est donc pas un point final ».

Un départ à la retraite à 64 ans

C'était attendu mais restait à trancher le débat d'un relèvement de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. C'est désormais le cas. Ce mardi, Elisabeth Borne a annoncé qu'il passerait à 64 ans, au lieu de 62 actuellement. L'âge légal à partir duquel il sera possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, à raison de trois mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030.

Lire aussiRéforme des retraites : les 7 raisons qui ont poussé le gouvernement à opter pour 64 ans

43 années de cotisation

« Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévu par la réforme Touraine, mais nous atteindrons cette cible plus vite », a précise Elisabeth Borne. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, en effet, avoir travaillé 43 ans, durée de cotisation votée dans le cadre de la loi Touraine en 2014, a-t-elle indiqué. Il s'agit donc du nombre d'années qu'il faudra travailler pour bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote. Pour autant, même avec 43 ans cotisés, il faudra bien attendre 64 ans pour partir en retraite.

Une retraite à taux plein pour tous à partir de 67 ans

Un point ne change pas néanmoins. C'est l'âge à partir duquel tout travailleur peut bénéficier de sa retraite à taux plein même s'il n'a pas atteint les 43 ans de cotisations nécessaires. Il est maintenu à 67 ans, a assuré la Première ministre.

Un minimum de retraite revalorisé

Actuellement fixé à 81% du SMIC, le minimum de retraite sera porté à 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois pour une carrière complète aboutissant à une pension de 1.200 euros brut par mois. Cela s'appliquera à toutes les personnes partant en retraite à compter du 1er septembre 2023, c'est-à-dire aux salariés, aux artisans-commerçants et aux agriculteurs. Si le gouvernement s'était montré ouvert à une hausse de ce minimum, le débat persistait sur le fait d'en faire bénéficier ou pas les personnes déjà à la retraite. Il a donc été tranché par l'exécutif. Ainsi, « près d'un quart des personnes, parmi les travailleurs les plus modestes, bénéficieront d'une hausse de leur pension au moment de leur départ en retraite ».

Néanmoins, l'exécutif précise que le pouvoir d'achat des personnes actuellement à la retraite sera renforcé. « Un travail a été engagé pour mettre en oeuvre une revalorisation des pensions minimales des personnes déjà à la retraite », assure-t-il. La Première ministre a, en effet, indiqué avoir « décidé d'intégrer » au projet également « la revalorisation des pensions des retraités actuels ayant eu une carrière complète au niveau du Smic », soit « près de deux millions de petites retraites ». Précisant que cette mesure serait discutée avec les parlementaires, « en particulier » le groupe LR, Elisabeth Borne a dit que son « objectif » était de la voir figurer dans le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier.

Le système de carrières longues maintenu

Quid des carrières longues ? Actuellement, les travailleurs ayant commencé à exercer avant 20 ans ou avant 16 ans peuvent partir en retraite anticipée à 60 ans ou avant 60 ans. Il faut néanmoins remplir certaines conditions de durée d'assurance retraite. Ce système sera préservé, a assuré Elisabeth Borne. « Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt pourront continuer à partir plus tôt et nous améliorerons le dispositif des carrières longues », a expliqué le gouvernement dans un dossier de presse diffusé quelques minutes avant les annonces de la Première ministre, affirmant que le nouveau système prendra « en compte la situation de chacun ». Ainsi « aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne sera obligée de travailler plus de 44 ans. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans, entre 16 et 18 ans à partir de 60 ans, entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans ».

En outre, « celles et ceux en situation d'incapacité ou d'invalidité continueront de bénéficier d'un départ à taux plein à 62 ans », est-il précisé.

Enfin, « les salariés ayant subi un accident de travail ou une maladie professionnelle pourront, sous conditions, partir à 62 ans à taux plein, avant l'âge légal », est-il ajouté, indiquant que « les conditions pour accéder à ce départ anticipé seront assouplies ».

Lire aussiRetraites : « La question des carrières longues est cruciale » (Vincent Touzé, OFCE)

La pénibilité mieux prise en compte

Autre point très attendu par les syndicats : la pénibilité de certains métiers. « Nous construisons un système pour mieux prendre en compte la pénibilité autour de la prévention, d'un suivi médical renforcé et de la reconversion », explique le gouvernement.

La fin des régimes spéciaux

Un point inquiétait particulièrement certains travailleurs bénéficiant de régimes spéciaux, notamment d'une partie des personnels de la RATP ( agents de station, agents de sûreté, agents de contrôles et personnels chargés de la maintenance des voies). Ces derniers sont autorisés à ouvrir des droits à la retraite dix ans avant les salariés du régime général, soit aujourd'hui 52 ans. Avec un recul de l'âge de la retraite à 64 ans, le leur reculera donc automatiquement. Seules conditions : avoir au moins 27 ans de service et avoir été recruté entre 18 et 35 ans. Mais, en réalité, très peu d'agents font valoir leurs droits à 52 ans en raison d'une décote trop importante. Autre secteur concerné par un régime spécial : les agents de l'électricité et du gaz. En 2021, l'âge moyen de départ à la retraite était de 60 ans. Un chiffre qui cache néanmoins des disparités.

Sur ce point, le gouvernement souhaite que « le même métier donne droit à la même retraite et nous fermerons la plupart des régimes spéciaux ». Ainsi, à la RATP, la réforme actera l'extinction des principaux régimes spéciaux de retraite. De manière générale, « les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industrie électrique et gazière (EDF, etc), à la Banque de France, les clercs de notaires et les membres du CESE (Conseil économique, social et environnemental) seront affiliés au système général pour la retraite », précise le gouvernement.

Le maintien des seniors dans l'emploi

Travailler plus longtemps, tel est donc l'objectif de cette réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne qui a également déroulé les mesures prévues pour le maintien des seniors dans l'emploi. Si la France a fait des progrès à ce sujet, elle reste néanmoins très en retard par rapport à ses voisins européens. Le taux d'emploi des 55- 64 ans atteint, en effet, 56 % aujourd'hui dans l'Hexagone - contre 29 % à la fin des années 90. Soit trois points de moins que la moyenne européenne. Et des disparités subsistent. Pour y remédier, le gouvernement prévoit qu'il sera imposé aux entreprises de mettre en place un « index » sur l'emploi des seniors. Une sanction est prévue en l'absence de publication de cet indicateur.

« Nous devons aussi offrir plus de souplesse dans la transition entre emploi et retraite, notamment en simplifiant le cumul emploi-retraite », est-il ajouté. Par ailleurs, pour aménager son temps de travail tout au long de sa carrière, une négociation sera ouverte pour mettre en place un compte épargne-temps universel (CETU).

Lire aussiRéforme des retraites : le plan de Matignon pour maintenir l'emploi des seniors

Une réforme des retraites pour financer quoi ?

Si l'objectif principal de cette réforme des retraites est d'équilibrer le système en déficit, elle pourrait également permettre de dégager des financements qui dépassent le cadre des retraites. Un point qui faisait jusqu'alors débat. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait en effet affirmé mi-décembre que « pas un euro de cotisation retraite ne financera autre chose que les retraites ». Il avait néanmoins reconnu que « si la réforme fonctionne (...), ça crée de la richesse et ça permet de dégager des marges ». En outre, avant sa réélection, l'entourage d'Emmanuel Macron ne cachait pas son intention de « libérer des marges de manœuvre budgétaires » et de les réinvestir dans d'autres priorités, comme la santé, l'éducation ou la dépendance. Ce mardi, Elisabeth Borne a assuré que « chaque euro cotisé servira à financer nos retraites rien d'autre ». « Chaque euro cotisé ira bien aux caisses de retraites et uniquement aux caisses de retraite », a abondé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, aux côtés de la Première ministre ce mardi.