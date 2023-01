Réforme des retraites : vaste mobilisation en vue ce mardi, le trafic SNCF « fortement perturbé »

[Article mis à jour le 29/01/2023 à 17:57 avec les prévisions de trafic de la RATP]

Alors que les députés s'emparent en commission du très contesté projet de réforme des retraites ce lundi, les opposants comptent frapper vite et fort. En effet, les huit principaux syndicats français ont appelé « à se mobiliser encore plus massivement le 31 », après le succès de la première mobilisation du 19 janvier (1,12 million de manifestants selon Beauvau, plus de deux millions d'après les organisateurs). L'objectif : venir à bout d'une « réforme injuste » et de son fameux report de 62 ans à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, font-ils valoir.

Et les contestations devraient être encore plus vives après les récentes déclarations de la Première ministre, Elisabeth Borne. Dans un entretien à franceinfo, celle-ci se montre très ferme, affirmant que le passage de l'âge à la retraite de 62 ans à 64 ans, mesure phare du texte du gouvernement, n'est« plus négociable ».

« C'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires [...] C'est nécessaire pour assurer l'équilibre du système », assure-t-elle dans cet entretien réalisé samedi, en marge d'un déplacement dans la circonscription du Calvados dont elle a été élue députée.

Lire aussiRetraites : le report de l'âge de départ à 64 ans n'est « plus négociable », avertit Elisabeth Borne

Fortes perturbations à prévoir

Si le LFI Jean-Luc Mélenchon a suggéré samedi aux syndicats d'organiser prochainement une « très grande marche » un week-end, c'est donc dès ce mardi que la participation sera scrutée dans les nombreux rassemblements prévus (plus de 200). A Paris, le parcours doit cette fois-ci s'achever aux Invalides, tout près de l'Assemblée nationale, où l'examen du projet de loi aura débuté lundi en commission.

Des perturbations sont donc attendues dans les transports en commun, en particulier à la SNCF et à la RATP. Selon un communiqué de la SNCF, le trafic sera « fortement perturbé » sur les TGV, très peu de trains sur les réseaux Transilien et TER. Dans le détail, la compagnie ferroviaire prévoit deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique, un sur deux sur le Sud-Est et deux sur cinq pour les Ouigo. Pour les trains régionaux, elle prévoit deux TER sur 10 en moyenne, et en Ile-de-France un train sur trois sur les lignes A, B, H et U, ainsi qu'un train sur quatre sur la ligne K, et un train sur 10 pour les lignes C et D (en partie fermées), E, J, L, N, P et R, selon un communiqué.

Côté RATP, le trafic sera également « très perturbé » mardi dans les métros à Paris et les RER, trafic « légèrement perturbé » pour les bus et tramways (RATP). C'est donc un mardi noir qui se profile avec les seules les lignes 1 et 14 automatiques qui fonctionneront normalement. Les métros circuleront en pointillé sur les autres lignes et essentiellement aux heures de pointe. Le ministre des Transports, Clément Beaune, avait d'ores et déjà mis en garde plus tôt ce dimanche contre une « journée difficile voire très difficile », en invitant celles et ceux qui le peuvent au télétravail.

Le transport aérien ne sera pas non plus épargné : la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport parisien d'Orly mardi, en raison d'une grève de contrôleurs aériens. L'administration prévoit « des perturbations et des retards [...] en dépit de ces mesures préventives » et « invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage », a-t-elle indiqué dimanche après-midi dans un communiqué.

Par ailleurs, des fermetures de classes, voire d'écoles, sont aussi à prévoir, le taux de grévistes chez les enseignants de primaire devant être connu lundi.

Suite incertaine



Mais après la première journée réussie, « la barre a été placée haut », note le politologue Dominique Adolfatto, et les syndicats « ne peuvent pas se permettre un faux pas ». Reste que ces derniers se montrent plutôt confiants.

Au-delà de cette journée phare, la suite du mouvement reste néanmoins incertaine. Du côté de la CGT, certaines fédérations poussent pour un durcissement. De nouvelles grèves sont déjà annoncées dans les ports, raffineries et centrales électriques à partir du 6 février. Chez les cheminots, ce sera le 7 et le 8, prélude à un préavis reconductible « dès la mi-février », ont prévenu la CGT et SUD. En plein pendant les vacances d'hiver et son grand weekend de chassé-croisé du 18-19.

Mais la CFDT préfère « garder l'opinion » de son côté. « Le niveau d'efficacité syndicale ne se mesure pas au niveau d'emmerdements concrets pour les citoyens », explique Laurent Berger, qui ne veut pas non plus multiplier les journées d'action « car de nombreux travailleurs ne peuvent pas tenir sur un rythme aussi intense ». « Une ou deux démonstrations de force » supplémentaires suffiront selon lui à faire entendre raison à l'exécutif.

Lire aussiRéforme des retraites: SUD-Rail et CGT Cheminots appellent à la grève reconductible « dès la mi-février »

(Avec AFP)